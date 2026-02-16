- Die seltene Pokémon-Sammelkarte «Pikachu Illustrator» ist für den Rekordpreis von fast 16.5 Millionen Dollar versteigert worden, wie das Auktionshaus Goldin mitteilte.
- Der US-amerikanische Schauspieler Robert Duvall ist gestern «friedlich zu Hause verstorben», wie seine Ehefrau bekannt gab.
- Auf den Jubiläums-Song-Contest im Mai in Wien sollte eine grosse «Eurovision Song Contest Live Tour» folgen. Diese wurde nun auf unbestimmte Zeit verschoben – auch der Termin in Zürich ist betroffen.
