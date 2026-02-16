 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Fast 16.5 Millionen Dollar für seltene Pokémon-Sammelkarte

16.02.2026, 10:33

  • Pokémon-Sammelkarte zum Rekordpreis versteigert
  • Robert Duvall mit 95 Jahren gestorben
  • Eurovision Live Tour 2026 verschoben – auch Zürich ist betroffen

Regionaljournal Basel Baselland, 12.2.2026, 12:03 Uhr

