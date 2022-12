Der Walliser David Constantin ist Co-Regisseur der Serie «Tschugger», hat am Drehbuch mitgeschrieben und verkörpert den Polizeikommissar Bax. Im Gespräch erklärt der Tausendsassa, was «Tschugger» mit Hasselhoff und «Fascht e Familie» zu tun hat und wann ein Gag zu viel ist.

«Man kann auch in der Schweiz was Lustiges machen»

Dieser Humor, dieses Gefühl für stereotype Krimi-Situationen, diese Affinität zur Popkultur der 1980er-Jahre: In «Tschugger» steckt unglaublich viel drin.

Welche Cop-Komödie der 80er-Jahre hat wohl für «Tschugger» Pate gestanden, «Lethal Weapon» vielleicht?

Legende: David Constantin wuchs in Salgesch in einer Winzerfamilie im Wallis auf. Mit «Tschugger» realisierte er 2021 seine erste TV-Serie, die 2022 eine zweite Staffel bekommt. SRF/Dominic Steinmann

David Constantin winkt lachend ab: «Das gibt’s immer wieder: Leute sagen mir, ich hätte hier oder dort abgeschaut. Oft kenne ich diese Vorbilder dann nur am Rand.»

Wahre Vorbilder: Hasselhoff und Mr. T

Constantin ergänzt: «Wir bedienen halt gerne Klischees, die viele schon vor uns benutzt haben – das ergibt für das Publikum auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Wir sind nun mal alle mit ähnlichen Serien aufgewachsen. In meiner Kindheit waren das ‹Knight Rider›, ‹Baywatch› oder ‹The A-Team›. Da hatte ich Spass dran.»

Und was wäre laut Constantin ein Beispiel für eine 80er-Serie, die entgegen der landläufigen Meinung so gut wie nichts mit «Tschugger» zu tun hat? «Viele sprechen mich auf ‹Miami Vice› an. Natürlich habe ich das so halb mitbekommen damals, diese beiden Ermittler in ihren Pastell-Anzügen. Aber ich war mit meinem Jahrgang entweder zu jung oder zu alt dafür.»

Comedy made in Switzerland

«Aber da hatten auch noch ganz andere Sachen einen grossen Einfluss», fährt er fort: «Wir haben im Familienkreis zum Beispiel jeden Freitagabend ‹Fascht e Familie› geschaut – also ein reines Sitcom-Format. Mir hat das gezeigt: Man kann auch in der Schweiz und in Dialekt gesprochen etwas Lustiges machen.»

Legende: Ein Vorbild für die Walliser Komödie «Tschugger»: die Schweizer Kult-Sitcom «Fascht e Familie» aus den 1990er-Jahren. KEYSTONE/Str

Wer vor «Tschugger» auch die Vorgänger-Web-Serie «Tschutter» gesehen hat, erinnert sich: Damals benutzten Constantin & Co. tatsächlich ein übertrieben eingesetztes Sitcom-Gelächter im Hintergrund.

«Das machen wir für ‹Tschugger› nicht mehr», kommentiert Constantin, «aber ich sitze heute noch gerne im Studio und bearbeite den Ton nach. Da gibt’s immer die Möglichkeit, einen zusätzlichen Gag hinzuzufügen.»

Mehr als nur Klamauk

«Erst gestern haben wir uns bei einer Spitalszene für die zweite Staffel von ‹Tschugger› überlegt, ob wir über die Krankenhaus-Lautsprecheranlage einen Doktor Schmidhalter ausrufen lassen sollen, wegen eines Gipfeli-Problems in der Cafeteria. Aber man kann’s auch übertreiben mit solchen Ideen. Da muss man das richtige Mass finden.»

Bilder vom «Tschugger»-Dreh im November 2021

1 / 5 Legende: Die Schauspieler David Constantin und Dragan Vujic geben bei den Dreharbeiten im Oktober 2021 alles. SRF/Dominic Steinmann 2 / 5 Legende: Die Crew musste die Dreharbeiten auf teilweise engstem Raum bewerkstelligen können. SRF/Dominic Steinmann 3 / 5 Legende: Die Dreharbeiten mit David Constantin und Gabriel Oldham fanden auch in Dorenaz statt. SRF/Dominic Steinmann 4 / 5 Legende: Bei den Dreharbeiten in Martigny wurde ein Gruppenbild des Polizeicorps geschossen. SRF/Dominic Steinmann 5 / 5 Legende: Auch Lens ist ein Schauplatz der Handlung von «Tschugger 2». SRF/Dominic Steinmann

Das Ziel ist sowieso nicht ein Maximum an herausgedrückten Witzen. Das Rückgrat bildet vielmehr die Figurenzeichnung: «Bei der Entwicklung von ‹Tschugger› stand für uns immer die Bromance zwischen den beiden Figuren Bax und Pirmin im Zentrum: diese zwei verlorenen, aber gegensätzlichen Seelen, die wohl oder übel aufräumen müssen in einem Wild-West-Wallis.»

Spielen mit Fallhöhe

Constantin betont, wie er gerne über Figuren schreibt, die überfordert sind – am Abgrund gar. Nicht nur aus Spannungsgründen, sondern auch, weil ihn das persönlich berührt: «Im grossartigen Thriller ‹Face/Off› gibt es diesen Gesichter-Tausch. Der Cop verliert auf einen Schlag alles: Der Bösewicht übernimmt seine Identität, sein Leben, seine Frau. Das muss ich mir unbedingt wieder mal anschauen.»

Bax und Pirmin mit vertauschten Gesichtern: Das wäre für die Schweizer Serie wohl eine Nummer zu abstrus – aber Kopfkino bietet die Idee genug.