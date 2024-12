Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die rund 5000 Mitglieder der Europäischen Filmakademie stimmen über viele Preisträgerinnen und Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA.

Seit 1988 würdigen die European Film Awards jährlich herausragende Leistungen von europäischen Filmschaffenden. Sie finden alle zwei Jahre in Berlin statt und reisen in den übrigen Jahren durch ganz Europa: nach Städten wie London, Paris, Rom, Barcelona und Reykjavík, nun erstmals in die Schweiz, nach Luzern.

In Zusammenarbeit mit der Medienpartnerin SRG SSR wurde die Verleihung in 21 europäischen Ländern live übertragen.

Auf Play SRF finden Sie unsere Sammlung an Beiträgen zum Europäischen Filmpreis .