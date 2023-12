Inhalt

Wechsel bei Filmfestspielen - Tricia Tuttle wird neue Leiterin der Berlinale

Die US-Amerikanerin Tricia Tuttle steht künftig an der Spitze der Berlinale. Kulturstaatsministerin Claudia Roth stellte die frühere Chefin des London Film Festivals BFI am Dienstag in Berlin als neue Leitung der Filmfestspiele vor.