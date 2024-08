Young and Innocent (1937): Ein junger Mann, fälschlicherweise unter Mordverdacht, versucht auf der Flucht gemeinsam mit einer Verbündeten seine Unschuld zu beweisen. Hitchcock hat hier bereits sein ganzes Talent und seine Lieblingsthemen zur Hand, ist aber noch frei von Ticks und Obsessionen: wie auch «The 39 Steps» und «The Lady Vanishes» ein turbulentes, sorgloses Vergnügen.

Lifeboat (1944): Während des Zweiten Weltkriegs treiben neun Menschen in einem Rettungsboot auf dem Atlantik, weil ihr Schiff von einem deutschen U-Boot torpediert wurde. Zu ihnen stösst ein Mann aus dem feindlichen Lager. Hitchcock schafft es auch auf engstem Raum, durchgehende Hochspannung zu erzeugen. Ein grundsolides Drehbuch, ein toller Cast: «Lifeboat» ist gut gealtert.

North By Northwest (1959): Ein New Yorker Werber (Cary Grant) wird von feindlichen Spionen für einen Staatsagenten gehalten und rennt ab da um sein Leben. Kein psychologisch tiefsinniger Eintrag in die Filmografie Hitchcocks, aber nochmal so richtig grosses Action-Kino: Grants Flucht vor dem Düngerflugzeug und seine Kletterpartie auf dem Mount Rushmore bleiben im Gedächtnis.