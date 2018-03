Star Trek (1993)

Auf der USS Enterprise findet eine Poker-Partie, Link öffnet in einem neuen Fenster statt: Enterprise-Offizier Data gegen Stephen Hawking, Albert Einstein und Sir Isaac Newton. Während des Spiels diskutieren die Wissenschaftler über physikalische Prinzipien und Theorien. Welche Rolle spielt das Bluffen?

Einstein wendet sich bescheidwisserisch an Hawking: «Das Unsicherheitsprinzip wird dir jetzt nicht weiterhelfen, Stephen. Alle Quantenfluktuationen der Welt werden die Karten in deiner Hand nicht verändern.» Hawking geht trotzdem als Gewinner aus dem Spiel hervor.

Simpsons (1999)

Hawking kommt bei den Simpsons in drei Folgen als witziges, selbstironisches Superhirn vor. Seinen Rollstuhl kann er wahlweise in einen Helikopter oder eine Boxmaschine verwandeln.

Stephen Hawking ist tot

In der Episode «Die Stadt der primitiven Langweiler» (They Saved Lisa's Brain, Link öffnet in einem neuen Fenster) rettet er die Stadt Springfield, die an einem Experiment gescheitert ist: Die Intellektuellen sollten die Stadt regieren. Keine gute Idee.

Ausserdem trinkt Hawking mit Homer ein Bier – und seine Gangsta-Künste stellt er in Lisas Talent-Cap zur Schau, wo er mit fetter E = mc²-Goldkette «a brief history of rhyme» rappt, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Futurama (1999)

Als Mitglied der Action-Rangers des Vize-Präsidenten tritt Hawking in Futurama auf. Er ist dafür zuständig, auf das Raum-Zeit-Kontinuum aufzupassen. Professor Farnsworth hat eine sensationelle Entdeckung gemacht: eine «Was-wäre-wenn-Maschine».

Damit kommt heraus: Hätte sich der Paketbote Fry nicht einfrieren lassen, wäre er von Stephen Hawking und Al Gore gefangen genommen worden und das Universum hätte sich eigenständig zerstört.

Danach kam Hawking in der Serie noch einmal vor: als Kopf in einem Einmachglas., Link öffnet in einem neuen Fenster

Family Guy (1999)

Hawking kommt in der Serie mehrmals vor: als er selbst, aber auch als Pate für andere Figuren, etwa den «Quadriplegic Guy». Dieser taucht in einem Fernseh-Interview, Link öffnet in einem neuen Fenster über schwarze Löcher auf, auf das er offensichtlich keine Lust hat. Mittendrin steht der Physiker aus seinem Rollstuhl auf, klemmt sich sein Surfbrett unter den Arm und haut ab.

Big Bang Theory (2012)

Die Sitcom dreht sich um zwei junge, nerdige Physiker, die zusammen in einer WG wohnen. Einer von ihnen, Sheldon, trifft sich in einer Folge , Link öffnet in einem neuen Fenstermit Stephen Hawking, gespielt von sich selbst. Hawking soll Sheldon ein Feedback zu einer wissenschaftlichen Arbeit über das Higgs-Boson geben.

Als Hawking ihn auf einen Rechenfehler hinweist, der sich gleich auf Seite zwei befindet, kippt Sheldon um. In einer späteren Folge tritt Hawking nochmal als Internet-Troll auf.

James Bond

Ein Wunsch blieb allerdings unerfüllt: Die Rolle des Bösewichts bei James Bond. 2015 sagte der damals 72-Jährige in einem Interview mit Wired: «Ich denke, der Rollstuhl und die Computerstimme würden gut dazu passen.»