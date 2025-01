In Erinnerung an David Lynch wird das Programm auf SRF 1 angepasst.

Neu geplant ist «Blue Velvet» am Freitag, 17. Januar, um 23:50 Uhr, «Mulholland Drive» am Samstag, 18. Januar, um 23:35 Uhr und «David Lynch: The Art Life» am Dienstag, 21. Januar, um 23:55 Uhr.