Legende: Epic

Game-Studios stecken heute deutlich mehr finanzielle Mittel in die Entwicklung von Technologien zum Geschichtenerzählen als Filmstudios. Neustes Beispiel ist die «Unreal Engine 5», die im April dieses Jahres offiziell veröffentlicht wurde. Mit speziell fürs Filmemachen entwickelten Funktionen versucht der Hersteller Epic, die Nutzung der Unreal Engine in Hollywood noch weiter voranzutreiben.

So bietet die Unreal Engine 5 diverse Möglichkeiten, virtuelle Echtzeit-Produktionsabläufe in Filmen und Serien besser, schneller und kostengünstiger zu machen. Ein «Virtual Camera Plug-in» macht zum Beispiel das iPad zum Sucher für eine virtuelle Kamera. Damit lassen sich Kamerafahrten bis ins Detail im Voraus planen, während bereits Hintergründe und Effekte zu sehen sind, die später auch in der fertigen Szene vorkommen sollen.

Zum Zielpublikum der Unreal Engine 5 gehören aber auch Architekturbüros, Auto-Designer oder Metaverse-Projekte, die sich alle ebenfalls mit 3D-Modellen und Computersimulationen in Echtzeit beschäftigen.