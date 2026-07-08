Möchten Sie spielerisch nach Japan reisen oder sich einmal wie James Bond fühlen? Diese 13 Game-Tipps aus der SRF-Digitalredaktion sorgen für jede Menge Sommer-Spielspass.
Drei Spiele fürs Reisegepäck
Diese Games können Sie in die Ferien mitnehmen – entweder auf dem Smartphone oder der portablen Spielekonsole. Eine ideale Ablenkung, um die Zeit im Hotel zu überbrücken. Oder als Schlechtwetter-Alternativprogramm.
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Bild 1 von 3. FlowIt. Rätselgame fürs Handy (Android). Simples Prinzip, langer Knobbelspass – ideal für Unterwegs. Gratis im Playstore oder via F-Droid. Bildquelle: ByteHamster.
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Bild 2 von 3. Goblin Sushi. Adrenalinschub fürs Handy (Android/iOS) oder PC (Steam). Rollen Sie möglichst schnell Sushi für die Kobolde. Von einem kleinen Schweizer Studio, derzeit im «Early Access»: Inhalte und Verbesserungen kommen also laufend dazu. Bildquelle: Old Cake Factory.
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Bild 3 von 3. Pokémon Pokopia. Gemütliches Spiel für die Switch 2: Begrünen Sie die Umgebung, damit die Pokémon zurückkehren. Gmögig und erstaunlich vielseitig. Bildquelle: Nintendo / Game Freak.
Drei Games für gemeinsamen Spielespass
Sie wollen Ihre Ferien nicht alleine verbringen? Diese Games machen zu zweit oder in der grossen Runde besonders viel Spass.
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Bild 1 von 3. Unrailed 2: Back on Track. In diesem beliebten Game aus der Schweiz versuchen zwei bis vier Spieler Gleise fertigzubauen, bevor der Zug das Ende erreicht. Man kann vor Ort oder online zusammen spielen auf PC, Switch oder PS5. Bildquelle: Indoor Astronaut.
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Bild 2 von 3. Split Fiction. In diesem landschaftlich beeindruckenden Abenteuer für zwei kämpft man sich gemeinsam abwechselnd durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten. Herausfordernd und immer wieder witzig. Entweder Split-Screen vor Ort oder Online auf PC, Switch2 oder der PS. Ab 16 Jahren. Bildquelle: Hazelight Studios.
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Bild 3 von 3. Schrodinger's Cat Burglar. In diesem Rätselspiel für zwei spielt man eine Katze namens Mittens, die sich dank Quantenphysik aufteilen kann. Das Ziel: Eine geheime Forschungseinrichtung zu infiltrieren. Das Spiel kann auch solo gespielt werden. Für PC. Bildquelle: Abandoned Sheep.
Vier Spiele für Vorreiter
Sie wollen stets die aktuellsten Games kennen, doch der Spiele-Frühling war zu kurz? Dann nutzen Sie Ihre Chance und testen in den Ferien diese Perlen.
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Bild 1 von 4. Timberborn (12. März). In «City Buildern» bauen Spielende eine immer komplexere Stadt auf und bringen sie zum Blühen. «Timberborn» verleiht diesem Prinzip einen besonderen Twist: Die Bewohner sind arbeitsame Biber, die sich gegen Dürren behaupten und das Land wieder bewohnbar machen. Für PC. Bildquelle: Mechanistry .
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Bild 2 von 4. Pragmata (17. April). In dem Science-Fiction-Abenteuer «Pragmata» kämpft man gegen böse KI, gemeinsam mit einer kleinen Androidin. Action und väterliche Gefühle garantiert. Ab 16, verfügbar für PC, PS5, Xbox X/S oder die Switch 2. Bildquelle: Capcom.
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Bild 3 von 4. 007: First Light (26. Mai). Er ist zurück – nicht auf dem grossen Bildschirm, sondern auf der Konsole. In «007: First Light» kann man in die Haut von James Bond schlüpfen, als er noch ein junger Rekrut war,und seine tollen Gadgets nutzen. Ab 16, verfügbar für PC, PS5 und Xbox X/S. Bildquelle: IO Interactive A/S.
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Bild 4 von 4. Denshattack! (15. Juli). Unser Geheimtipp: Schlüpfen Sie in die Rolle eines Zug-Waggons. Mit diesem rasen Sie durch ein knallbuntes Japan und sammeln Punkte mit Sprüngen und anderen Tricks. Verfügbar ab Mitte Juli für PC, PS, Xbox X/S oder die Switch. Bildquelle: Undercoders.
Dreimal Japanferien, aber vom Sofa aus
Die einfachste und günstigste Japan-Reise: Mit diesen Games erkunden Sie Japan und sehen nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern lernen Auto-Kultur, Geschichte und Alltag kennen.
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Bild 1 von 3. Forza Horizon 6. In «Forza Horizon 6» reisen – beziehungsweise rasen – Sie mit japanischen und internationalen Autos durch eine verdichtete Version von Japan. Man kann nicht nur unzählige Rennen fahren, sondern auch eine riesige, offene Welt entdecken – alleine oder mit Freundinnen. Derzeit verfügbar für PC und Xbox. Bildquelle: Playground Games.
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Bild 2 von 3. Assassin's Creed Shadows. Wer lieber schleicht statt rast, lieber reitet statt Auto fährt und statt die Grossstädte von heute lieber das Japan des 16. Jahrhunderts entdeckt, kann das in «Assassin's Creed: Shadows» tun. Ab 18 verfügbar für PC, PS 5, Xbox oder die Switch 2. Bildquelle: Ubisoft.
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Bild 3 von 3. Inkonbini: One Store. Many Stories. Das echte Alltags-Japan trifft man am einfachsten in den Konbini: den kleinen, rund um die Uhr geöffneten Läden, die an jeder Ecke anzutreffen sind und das Stadt- und Landbild prägen. In diesem herzerwärmenden Cozy-Game kümmern Sie sich um die Kundschaft in einer Kleinstadt im Japan der 90er-Jahre. Verfügbar für PC, PS, Xbox oder Switch. Bildquelle: Nagai Industries.