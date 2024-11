Im Gegensatz zu vielen grösseren Firmen setzt Giants auch auf sogenanntes Modding. Das heisst, Spielerinnen und Spieler können ihre eigenen Inhalte bauen und ins Spiel integrieren – zum Beispiel ein Motorrad, das sie gerne hätten. Über eine offizielle Plattform können sie diese Inhalte auch mit anderen Gamern teilen.

Giants erlaubt Modding nicht nur, sondern unterstützt es und hat sogar eine Anleitung für «Modder» in Buchform publiziert. Das führe zwar dazu, dass Giants selber weniger Zusatzinhalte verkaufen könne, so Christian Ammann. Das nähmen sie aber in Kauf: Das Modding sei für sie auch ein Indikator für die Wünsche der Fans. Die Tierbabys zum Beispiel, die es in der neusten Ausgabe gibt, gab es vorher schon als Mod.