Legende: Pocketpair

Entwickelt hat Palworld das japanische Indie-Studio «Pocketpair». Mit nur zehn Mitarbeitenden war das Studio eigentlich zu klein und unerfahren, um ein Spiel im Umfang von Palworld zu entwickeln.

CEO Takuro Mizobe bezeichnet es als ein Wunder, dass es das Spiel in den Verkauf geschafft hat. Er erklärt in einem Blogeintrag, dass sie recht planlos in die Entwicklung gestartet seien und das Spiel im Laufe der Jahre immer grösser geworden sei. Von anfänglich vier Mitarbeitenden wuchs das Team auf rund 40 Teammitglieder an.