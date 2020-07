Robin DiAngelo ist Soziologin und forscht seit Jahren zum Thema Rassismus. Sie lehrt unter anderem an der University of Washington in Seattle. Zudem gibt sie seit mehr als 20 Jahren Kurse zu Antirassismus. Über Soziologenkreise hinaus bekannt wurde DiAngelo 2011 mit einem wissenschaftlichen Aufsatz, in dem sie ihr «White Fragility»-Konzept darlegt.