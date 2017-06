Heute vor 45 Jahren wurde Atari gegründet. Der Konsolenhersteller lässt Nostalgiker und Nerds bis heute schwärmen.

Atari wird 45 Jahre und plant eine neue Konsole, die Nostalgiker in Aufregung versetzt. Sie erinnert im Look an die guten alten Tage.

Seit den Gründungstagen und einem erfolgreichen Start war die Firma manchmal fast von der Bildfläche verschwunden.

Jetzt scheint sie sich wieder in den hart umkämpften Markt der Spielekonsolen einmischen zu wollen.

Atari plant etwas – aber was?

«Totgesagte leben länger», sagt ein Sprichwort. Es könnte auch auf jene Technologiefirma zutreffen, die heute vor 45 Jahren gegründet wurde, zwischenzeitlich aber fast von der Bildfläche verschwunden ist. Aber eben nur fast.

Schwarze Lamellen, glänzende Holzoberfläche und ein leuchtendes Logo, das an den Buchstaben A erinnert. Es ist dieses Video von knapp 20 Sekunden, das dieser Tage die Herzen von Nerds und Computerspielnostalgikern höherschlagen lässt. Der Computerspielhersteller Atari kehrt offenbar zurück zu seinen Wurzeln und entwickelt wieder eine Spielkonsole. Obwohl der Name Atari seit der Gründung der Firma 1972 mehrmals fast von der Bildfläche verschwunden wäre.

Angefangen hat alles mit Computerspielen für Spielhallen. Als eines der ersten Spiele entwickelte Atari «Pong». Auf einem schwarzen Bildschirm saust ein weisser Punkt hin und her.

Die Spieler müssen ihn mit Balken abwehren, damit er in die andere Richtung zurückkehrt. Verfehlt ein Spieler den weissen Punkt, kann der Gegner einen Zähler verbuchen.

Am Anfang war ein weisser Punkt

Zuerst gab es das Spiel nur auf grossen Spielhallenmaschinen. Doch bald wurde Pong auch als eigenständiges Gerät angeboten, das an den heimischen Fernseher angeschlossen werden konnte.

Damit verbreitete sich das Spiel rasch und es gilt heute als erstes Computerspiel mit weltweitem Erfolg. Ein weiterer Meilenstein von Atari war die Spielkonsole «Video Computer System 2600». Auch sie wurde zum Erfolg.

Doch Mitte der 1980er-Jahre geriet die Computerspielbranche in den USA in die Krise. Die Umsätze mit Computerspielen brachen drastisch ein. Die Firma wurde aufgespalten und weiterverkauft.

So gab es in den darauffolgenden Jahren zeitweise mehrere Firmen, die unter dem Namen Atari Spiele oder Spielgeräte verkauften. So richtig halten konnte sich die Marke nicht.

Kommt Atari mit Nostalgie auf den Markt zurück?

Zuletzt war es die französische Softwarefirma Infogrames, die den Markennamen Atari verwendete und ihn ab 2009 schliesslich für die gesamte Firma übernahm. Nur vier Jahre später musste die Firma in den USA jedoch Insolvenz anmelden.

Daraus konnte sich Atari aus eigener Kraft retten – auch durch den Verkauf verschiedener Teilbereiche. Seither konzentriert sich Atari, die mit der ursprünglichen Firma bis auf den Namen eigentlich nicht mehr viel gemein hat, auf die Herstellung von Glücksspielen für Casinos sowie für Spiele auf mobilen Geräten.

Und jetzt gibt es eben dieses neue Video. Es zeigt eine neue Konsole mit Holzoptik und schwarzen Lamellen. Die Bilder erinnern deutlich an das Aussehen der ersten «Atari 2600»-Konsole. Doch was steckt dahinter? Der Chef des Unternehmens hat mittlerweile bestätigt, dass seine Firma tatsächlich eine neue Konsole entwickelt.

Unklar ist, ob Atari tatsächlich in den hart umkämpften Spielkonsolenmarkt einsteigen will, oder ob es sich um ein Retrogerät für Nostalgiker handelt, die sich nach den Anfängen Ataris 1972 und dem Klassiker «Pong» zurücksehnen.

