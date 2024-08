Bischof Markus Büchel blieb etwas im Schatten seines strahlkräftigen Vorgängers Ivo Führer: Der hatte Modernisierungen im Bistum St. Gallen mit Verve forciert. Der Bauernsohn Bischof Büchel war weniger programmatisch, aber ein beherzter Seelsorger.

Legende: Markus Büchel will sein Amt niederlegen. Fast 20 Jahre als Bischof in St. Gallen seien genug. Am 9. August wird Markus Büchel 75 und bittet den Papst altersbedingt um Pensionierung. KEYSTONE/Ennio Leanza

Kirchenreformen wollte auch Markus Büchel. Die Versöhnung mit den Reformierten lag ihm am Herzen. Er setzte sich früher als andere für die Inklusion homosexueller Menschen ein. Er förderte sogenannte «Laien», also nicht geweihte Theologinnen und Theologen, in Seelsorge und Kirchenleitung. Aber: Das alles durfte nur in Einklang mit Rom geschehen.

Rote Linie aus Rom

Demokratie und Gleichstellung im Bistum durften auch unter Bischof Büchel nie über die rote Linie gehen, welche Rom zieht. Damit enttäuschte Büchel am Schluss viele Progressive.

Über Bischof Markus Büchel Box aufklappen Box zuklappen Am 4. Juli 2006 wurde Markus Büchel vom Domkapitel St. Gallen zum Bischof gewählt und tags darauf vom Papst bestätigt. Aufgewachsen war er mit vier Geschwistern auf einem Bauernhof in Rüthi im Rheintal. Dort möchte er mit seiner Schwester auch den Lebensabend verbringen. Büchel hatte das Gymnasium der Steyeler Missionare besucht und die Klosterschule Einsiedeln. Auch für sein Theologiestudium an der Universität Freiburg verliess er die Schweiz nicht. 1976 folgte die Priesterweihe. 1982 wurde er Domvikar, 1995 Bischofsvikar. Am 9. August 2024 wird Markus Büchel 75 Jahre alt und bittet den Papst altersbedingt um Pensionierung. Seelsorge und Verkündigung standen für ihn im Zentrum. Sein bischöfliches Motto: «in gaudio et spe», auf Deutsch: «In Freude und Hoffnung».

Bischof Markus war schlicht keiner, der nach Rom zieht und Rabatz macht. Wenn sein Amtskollege Bischof Felix Gmür dies tat, stellte er sich jedoch gern hinter Gmür. Die beiden zogen in der Bischofskonferenz meistens an einem Strang. Das tat der Kirche gut.

Priesterinnen weihen: «nicht möglich»

Manche werfen Büchel vor, sich etwas ängstlich hinter den Weisungen des Vatikans versteckt zu haben. «Mir sind die Hände gebunden», – ein Satz, den die Basis nicht mehr hören mag, erst recht, wenn es um Menschenrechte in der Kirche geht.

Zwar ist es im Bistum heute selbstverständlich, dass Frauen «predigen» oder Nicht-Priester taufen und trauen. Allerdings braucht es dafür immer eine Einzelgenehmigung des Bischofs.

Schweizer Normalität ist «irregulär»

Wenn hierzulande Frauen liturgisch gewandet am Altar stehen, dann ist das Schweizer «Normalität». Für Rom aber bleibt es ein «irregulärer Zustand». Genau das ist für mündige Schweizer Katholikinnen und Katholiken ein unerträglicher Zustand. Sie haben gleichsam keine kirchliche Rechtssicherheit bei dem, was sie alltäglich tun.

Audio Archiv: Bischof Markus Büchel 28:30 min, aus Samstagsrundschau vom 16.02.2013. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 28 Minuten 30 Sekunden.

So kommt es, dass auch viele engagierte Kirchenmenschen aus der römisch-katholischen Kirche austreten oder dies erwägen. Die «Missbrauchskrise» und deren unprofessionelles Händeln durch die Kirchenführung brachte das Fass zum Überlaufen.

Büchels glaubwürdiger Umgang mit Übergriffen

Es ist nur ein einziger Fall aktenkundig, in dem Bischof Büchel als Vorgesetzter gefehlt hat. Er hätte einen bereits verzeigten Priester kirchlich disziplinieren müssen, anstatt den Fall zu den Akten zu legen.

Markus Büchel gesteht das offen ein, was ihm positiv angerechnet wird.

04:53 Video Missbrauch katholische Kirche: St. Galler Bischof gibt Fehler zu Aus Schweiz aktuell vom 13.09.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 53 Sekunden.

Büchel unterscheidet sich in Handeln und Habitus wohltuend von anderen bischöflichen Eminenzen, die ihre Mitschuld nach wie vor abstreiten, wie etwa in Köln, oder Fälle von sexualisierter Gewalt bagatellisieren, wie aktuell ein Chorherr von St. Maurice VS.

Liebenswürdig und am Ende kraftlos

Die Aufarbeitung der Vergangenheit habe ihn schwer belastet, sagt er heute, und: dass er zu wenig Bischof sein konnte, also Seelsorger und Prediger.

Markus Büchel begegnet Menschen gern. Auch Medienmenschen gegenüber ist er offen, gesprächsbereit und herzlich. Jetzt, mit 75 Jahren, sei er froh, wenn der Papst seinen Rücktritt rasch annehme.

Fast 20 Bischofsjahre seien genug, er fühle sich müde und «ausgelaugt».