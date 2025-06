Dominik Perler ist ein renommierter Philosoph und Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Geboren am 17. März 1965, hat er sich auf die Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit spezialisiert. Perler hat an verschiedenen Universitäten weltweit gelehrt und geforscht, darunter die Universität Oxford, die Universität Basel und die Tel Aviv University. Er wurde 2006 mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis ausgezeichnet, der höchsten Ehrung in der deutschen Forschung. Seine Forschung konzentriert sich auf die theoretische Philosophie, insbesondere auf die Philosophie des Geistes, Erkenntnistheorie und Ontologie. Er hat zahlreiche Bücher und Artikel veröffentlicht, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Er forschte auch intensiv zur Rolle der Gefühle in der Geschichte und schrieb dazu das Buch «Transformationen der Gefühle» (S. Fischer Verlag, 2011).