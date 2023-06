70’000 Menschen waren letzten Samstag in den Strassen an der Zurich Pride und feierten Diversität. Sie demonstrierten, hörten Reden und Live-Konzerte. Der Grossanlass kostet gut eine halbe Million Franken. Rund ein Drittel davon nimmt der Verein Zurich Pride durch Sponsoring von Firmen und Banken ein, die an der Parade mitlaufen und auf dem Festival-Gelände werben.

Als Alternative zur Pride wurde letztes Jahr der antikapitalistische Christopher Street Day (CSD) ins Leben gerufen, der sich nicht durch Sponsoring finanziert und so auch keine Plattform für Firmen bietet, sich queerfreundlicher zu zeigen, als sie sind. Kyle Britz, Mitglied des CSD-Organisationskomitees, befürchtet, die Community verkaufe sich sonst.

Die Sache mit der Grossbank

Ein Schlüsselmoment der Gründung des antikapitalistischen CSD war die Wagenverteilung der Zurich Pride 2022. Die UBS bekam einen Platz für die Demonstration, während die Lesbenorganisation Schweiz (LOS) zuerst leer ausging.

Nicht alle sehen die Zurich Pride durch die bunte Brille wie diese Teilnehmerin.

Die queere Community wurde laut, zum Schluss wurde der LOS doch noch einen Wagenplatz zugeteilt. Kyle Britzmeint dazu: «Es stellt sich schon die Frage, wieviel Macht die Banken an der Parade haben?»

Gratis-Anreise per Zug

Alexander Wenger, Co-Präsident der Zurich Pride, entgegnet, man habe dieses Jahr nur Haupt- und Nebensponsoren zugelassen, die das «Swiss LGBTI Label» tragen. Das Label prüfe, dass die Firmen das ganze Jahr über etwas für ihre queeren Mitarbeitende tun. Ausserdem sei die Zurich Pride nicht gewinnorientiert und das Geld fliesse immer wieder in die Community zurück.

Dieses Jahr bezahlte die Zurich Pride queeren Menschen, die von weit weg anreisen, sogar das Zug-Billet an die Parade. Die Zurich Pride sei parteipolitisch jedoch neutral, so Wenger. «Wir möchten nicht unseren Queer-Aktivismus mit Antikapitalismus verknüpfen. Wenn das eine alternative Pride tun möchte, ist das völlig legitim.»

Aktivismus in verschiedenen Formen

«Der Name ‹Pride› sagt es schon. Wir können stolz darauf sein, queer zu sein, aber das reicht nicht. Wir müssen uns auch engagieren. Bunt zu sein und Party zu feiern, ist nicht genug», sagt Kyle Britz im Gespräch.

Sie hätten sich für den Namen Christopher Street Day entschieden, weil man sich thematisch an den Stone Wall Riots orientiere. Der politische Aufstand gegen ein unterdrückendes System fand in der Christopher Street in New York 1969 statt. «Wir streben einen politischeren Aktivismus an», sagt Britz.

Bunt zu sein ist Aktivismus

«Was ist denn politischer Aktivismus? Wenn man die mentale Gesundheit von queeren Menschen anschaut, ist es ein politisches Statement, an zwei Tagen in den Strassen laut komplett bei sich selbst zu sein», sagt Alexander Wenger von der Zurich Pride.

Dass es innerhalb der Community zur Spaltung komme, sei ganz normal, führt er fort. «Sechs Prozent der Schweiz identifizieren sich als queer, das sind rund 500'000 Menschen. Eigentlich logisch, dass man da nicht die gleichen Ansichten hat. Wahrscheinlich haben wir alle die gleichen Ziele, aber der Weg dahin ist ein anderer.»