Die Zürcher Kantonalbank gehörte 2019 zu den ersten Unternehmen, die das «Swiss LGBTI-Label» erworben haben. Es soll Unternehmen kennzeichnen, die sich für Angestellte einsetzen, die sich in ihrer sexuellen Ausrichtung von der Bevölkerungsmehrheit unterscheiden.

«Wir pflegen einen sehr respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander – unabhängig vom Geschlecht und der sexuellen Orientierung. Das schliess auch Menschen mit Beeinträchtigungen ein», sagt Ann-Kathrin Greutmann, Verantwortliche für Diversity und Inclusion bei der Zürcher Kantonalbank. «Das Label hat uns Schwung gegeben, diese Thematik besonders nochmals zu beleuchten.»