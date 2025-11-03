Die Schweizer Comedienne erhält für ihre intelligenten und gesellschaftskritischen Auftritte den «Bambi» in der Kategorie «Comedy».

Die 31-jährige Hazel Brugger soll die Auszeichnung am 13. November erhalten, das teilte der Medienkonzern Hubert Burda Media mit.

«Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Intellekt, Witz und Charme hat Hazel Brugger das Genre Comedy auf ein neues Niveau gehoben. Ihre Auftritte sind nicht nur unterhaltsam, sondern regen auch zum Nachdenken an», heisst es in der Mitteilung.

Legende: Ihre Komik baut Brücken und trifft ins Herz – dafür erhält Hazel Brugger den «Bambi» in der Kategorie «Comedy». KEYSTONE/Peter Schneider

Der «Bambi» ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben.

«Hazel Brugger macht gesellschaftliche Missstände sichtbar – Sexismus, Rassismus, die Absurditäten unserer Zeit – und schafft es dabei, Brücken zu bauen, statt Gräben zu ziehen», sagte die Chefredakteurin der Zeitschrift «Freundin» und Mitglied der «Bambi»-Jury, Mateja Mögel.

Bereits in der vergangenen Woche war Hazel Brugger für ihre Co-Moderation am Eurovision Song Contest in Basel mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden.