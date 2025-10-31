Die Schweizer Komikerin Hazel Brugger ist für ihre Co-Moderation am Eurovision Song Contest in Basel mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Das gab das Cologne Comedy Festival am Freitag bekannt. Die 31-Jährige sei für ihre Leistung mit einem «Sonderpreis» gewürdigt worden.

Brugger war Teil des Moderationsteams, das durch den ESC in Basel führte. «Hazel Brugger hat mit ihrer authentischen, schlagfertigen und herrlich unkonventionellen Moderation des Eurovision Song Contests 2025 ein Millionenpublikum begeistert und dem ESC frischen Zeitgeist verliehen», hiess es in der Begründung. Statt Glamour zu inszenieren, sei sie sich als Comedienne treu geblieben – «charmant, spontan und selbstironisch».