«Was uns nicht umbringt, macht uns stärker»: Dieses Zitat des Philosophen Friedrich Nietzsche ist so etwas wie die Durchhalte-Parole in Krisensituationen. Tatsächlich ist die Vorstellung verlockend, nach einer Leidenszeit stärker zu sein.

Die Schweizer Entwicklungspsychologin Pasqualina Perrig-Chiello hat zu den verschiedenen Entwicklungsphasen des Lebens geforscht, ganz besonders zum mittleren und höheren Alter. In ihrem neusten Buch «Own your Age» geht sie der Frage nach, warum kleine und grosse Krisen im Leben die Widerstandsfähigkeit trainieren.

Pasqualina Perrig-Chiello Entwicklungspsychologin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Pasqualina Perrig-Chiello ist emeritierte Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Bern. Ausserdem ist sie Vizepräsidentin der Seniorenuniversität Bern. In ihrer Forschung hat sich Perrig-Chiello intensiv mit Altersfragen und mit den Beziehungen zwischen den Generationen auseinandergesetzt.

Sie glaubt, dass diese Art von Resilienz hilfreich ist, besonders im Hinblick auf das Älterwerden, wo Veränderungen oft mit Verlusten einhergehen. «Die Forschung zeigt sehr schön, dass Menschen, die ein mittleres Mass an Krisen durchlebt haben, gelassener, resilienter und weiser sind als solche, die gar keine Krisen durchlebt haben oder eben zu viele.»

Legende: Resilienz als das Immunsystem der Seele: Schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen – das lässt sich trainieren. IMAGO Images / Ikon Images

Neue Routinen, neue Krisen

Die Entwicklungspsychologin, Autorin von Besteller-Büchern wie «In der Lebensmitte» oder «Wenn die Liebe nicht mehr jung ist», widmet sich in ihrem neuesten Buch den Lebensübergängen, in der Psychologie auch Transition genannt.

Audio Aus dem Archiv: Die Kraft aus der Krise 57:00 min, aus Treffpunkt vom 21.01.2020. Bild: colourbox abspielen. Laufzeit 57 Minuten.

Innerhalb solcher Phasen finden in kurzer Zeit wichtige Veränderungen statt, die uns viel abverlangen. Das soziale Umfeld und die alltäglichen Routinen verändern sich, unsere Identität muss sich neu orientieren und anpassen.

Die Krise als Chance

Für Perrig-Chiello sind die Phasen deshalb interessant, weil sie die Identitätsentwicklung vorantreiben. «Gewohnheiten verändern sich und man muss sich neu erfinden.» Psychologisch heisst das, dass eine gewisse Unruhe ins Leben tritt: «Was kommt auf mich zu, welche Anforderungen sind damit verbunden? Je nach Persönlichkeit wird das als Bedrohung empfunden, oder im besten Fall als Chance, sich neu zu definieren», meint Perrig-Chiello.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello: «Own your age. Die Psychologie der Lebensübergänge nutzen». Beltz Verlag, 2024.

Gelingt die Anpassung, fördert das die psychische Widerstandsfähigkeit. Schaffen wir es nicht, entsteht Stress. Es gibt normative Lebensübergänge wie die Pubertät oder die Wechseljahre, den Schuleintritt, die Volljährigkeit oder die Pensionierung. Oder es gibt es individuelle Übergänge wie ein Wohnort- und Jobwechsel oder eine Trennung.

Im Gegensatz zu den normativen Übergängen sind die individuellen Veränderungen nicht planbar. Sie passieren plötzlich und katapultieren uns aus dem gewohnten Lebenslauf heraus in eine neue, nicht vorhersehbare Richtung.

Krisenerprobt besser altern?

An Krisen kann man wachsen, sagt Pasqualina Perrig-Chiello. Allerdings werde das für die Betroffenen oft erst im Nachhinein sichtbar. Nicht alle Krisen fordern uns auf gleiche Weise heraus. Wenn man einen guten Umgang mit Krisen erlernt, fällt einem auch das Älterwerden nicht schwer.

Pasqualina Perrig-Chiello beschreibt in ihrem Buch die drei grossen Veränderungen ab der Lebensmitte: den Übergang in die zweite Lebenshälfte, mit der Pensionierung den Übergang ins Alter und schliesslich den Übertritt ins hohe Alter.

02:35 Video Die Kunst des (freudvollen) Älterwerdens Aus Radio SRF 1 vom 06.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

Gut, gesund und stabil gealterte Menschen zeichne aus, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis haben zwischen der Akzeptanz des Schicksals und dem Wissen: Ich kann etwas gestalten, ich kann etwas tun mit diesem Schicksal.

Rückschläge und Übergänge meistern

Niederlagen, Jobverlust, Krankheit: Forscherinnen und Forschern fragten sich lange Zeit, warum manche Menschen besser mit solchen Situationen umgehen können als andere. Die Positive Psychologie hat hierfür ein Wort: Resilienz.

02:05 Video Aus dem Archiv: Was verstehen Experten unter Resilienz? Aus 10 vor 10 vom 30.04.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Gemeint ist damit die psychische Widerstandsfähigkeit, Krisen zu meistern, ohne dauerhaft Schaden davon zu tragen. Laut Perrig-Chiello hätten frühere Psychologen gerne und oft von der Leidensfähigkeit gesprochen. Es gehe nicht nur darum, Leid auszuhalten, sondern auch, das eigene psychische Immunsystem zu aktivieren.

«Es ist eindrücklich nachgewiesen, dass Resilienz nur dann entstehen kann, wenn wir an unsere Grenzen stossen. Wir werden uns unserer Stärken erst dann richtig bewusst, wenn einfach plötzlich nichts mehr geht. Wenn wir alles mobilisieren müssen, was in uns drinsteckt», sagt Perrig-Chiello. Es geht also um Stehaufmännchen-Qualitäten.

Legende: Ob Partner, Freunde oder andere Familienmitglieder: Zwischenmenschliche Beziehungen bieten uns den Halt, den wir in Krisenzeiten benötigen. Getty Images / FG Trade

Tatsächlich verfügen resiliente Menschen über Eigenschaften und Strategien, die ihnen helfen, mit Krisen umzugehen. Ein massgeblicher Faktor sei das soziale Umfeld: Freunde und Familie.

Des Weiteren brauche es Charakterstärken und Bewältigungskompetenzen. Dazu zählen Zuversicht, Empathie, Offenheit oder Neugier. Das könne man zu einem gewissen Teil lernen, etwa durch das Tagebuch-Schreiben, so Perrig-Chiello. Man bringt zu Papier, welche Herausforderungen man gemeistert hat und welche Strategien geholfen haben.

Resilienz bedeutet Arbeit

Die Psychologin empfiehlt darüber hinaus, Neues auszuprobieren. Ein Hobby, eine ehrenamtliche Tätigkeit oder das Erlernen eines Musikinstruments. Sich auf sich selbst zu fokussieren, sei zumeist Selbstmitleid und dies sei alles andere als dienlich.

Es gehe nicht darum, Gefühle wie Trauer und Wut nicht zuzulassen. Es gehe vielmehr darum, sich nicht von ihnen kontrollieren zu lassen. «Krisen sind nichts Schönes. Im Gegenteil: Man packt die Kraft, die Wucht, die eine Veränderung mit sich bringt und aktiviert seine Selbstwirksamkeit.» Resilienz ist also auch immer ein Stück Arbeit.

Sich selbst zur Verantwortung ziehen

Gemeint ist hier keine Arbeit im Sinne von noch mehr Selbstoptimierung oder mehr Leistungsfähigkeit, aber im Sinne von mehr Selbstreflexion hin zu einer Entwicklung, die nicht nur für mich, sondern auch für unsere Mitmenschen hilfreich sei.

Menschen, die in Krisen geraten und nur sich selbst sehen, seien eine Belastung für ihre Angehörigen. «Wir haben nicht nur eine Selbstverantwortung für uns, sondern auch eine Mitverantwortung für die Befindlichkeiten derer, die mit uns leben.»

1 / 3 Legende: Was hilft bei der Krisenbewältigung? Entwicklungspsychologin Pasqualina Perrig-Chiello rät zum Handeln. Beispielsweise ein neues Hobby zu starten, wie Zeichnen ... IMAGO Images / Pond5 Images 2 / 3 Legende: ... oder etwas Neues zu lernen, etwa das Spielen eines Instruments. Das helfe dabei, sich seiner Ressourcen und Stärken bewusst zu werden. IMAGO Images / Pond5 Images 3 / 3 Legende: Auch Tagebuchschreiben ist eine gute Möglichkeit, um sich selbst und die schwere Zeit zu reflektieren. IMAGO Images / Westend61

Was aber, wenn die Veränderungen im Alter immer öfter mit Verlust einhergehen? Wenn der Körper gebrechlich und der Bewegungsradius immer kleiner wird? Pasqualina Perrig-Chiello schreibt in ihrem Buch: «Die zweite Lebenshälfte ist voller Überraschungen: schöne und weniger schöne. Die vielen schönen nehmen wir gerne entgegen. Die weniger schönen sind allemal Chancen zum persönlichen Wachstum.»

22:55 Video Aus dem Archiv: Resilienz – Krisen meistern Aus GESUNDHEITHEUTE vom 28.08.2021. Bild: SRF/PTV abspielen. Laufzeit 22 Minuten 55 Sekunden.

Dass sich etwas verändert, lässt sich ohnehin nicht verhindern. Aber wir können mitbestimmen, wie wir uns verändern. In diesem Sinne plädiert sie für ein «Own your Age» anstatt «Act your Age». Es gibt schliesslich nicht den einen, vorgegeben Weg, älter zu werden.

Scheitern als Resilienz-Verstärker

«Wir müssen unsere eigenen Standards definieren, damit wir im Einklang mit dem sind, was wir innerlich sind und was die Leute von uns erwarten.» Das Festhalten an einem früheren Selbst, am Bild der früher attraktiven und umworbenen jungen Frau oder am Bild des starken, potenten Mannes, führe nur dazu, dass man sich selbst stresst.

Scheitern ist manchmal unvermeidlich, aber gleichwohl auch Anreiz für persönliches Wachstum. Und das ein Leben lang.