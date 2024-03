Inhalt

«Din Wille söll gscheh!» - Heilige Mundart – mit der Sprache des Herzens näher zu Gott?

Für die einen ist Schweizerdeutsch das emotionale Zuhause, in dem sie sich im Gottesdienst erst so richtig daheim fühlen. Andere stossen sich an Mundartpredigten im Radio wie auch in der Kirche. Ist Schweizerdeutsch nicht «liturgietauglich»?