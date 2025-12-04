Israel darf am Eurovision Song Contest (ESC) im Mai 2026 in Österreich teilnehmen.

Das bestätigen die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion (EBU) in Genf.

Als Reaktion auf diesen Entscheid haben die öffentlich-rechtlichen Sender der Niederlande und in Spanien, Irland und Slowenien ihre Teilnahme zurückgezogen.

Nach einer geheimen Abstimmung haben die öffentlich-rechtlichen Sender mit einer Zweidrittelmehrheit die neuen Regeln angenommen, die die EBU vor zwei Wochen vorgestellt hatte. Eine separate Abstimmung über Israel wäre nur dann nötig geworden, wenn diese Motion abgelehnt worden wäre.

Beim ESC 2025 machte Israel den zweiten Platz

Beim diesjährigen ESC-Wettbewerb in Basel belegte die israelische Kandidatin dank des öffentlichen Votings den zweiten Platz. Einige hatten das Abstimmungsverfahren daraufhin infrage gestellt.

Laut dem Generaldirektor der niederländischen Sendeanstalt Avrotros, Taco Zimmerman, ist die Entscheidung 2026 nicht am ESC teilzunehmen, «nicht über Nacht gefallen». «Das Songfestival ist für uns sehr wertvoll. Kultur verbindet, aber nicht um jeden Preis. Das, was im vergangenen Jahr passiert ist, berührt unsere Grenzen. Universelle Werte wie Menschlichkeit und freie Presse wurden schwer verletzt und sind für uns nicht verhandelbar», sagte Zimmermann.

Auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von Spanien, Slowenien und Irland haben ihre Teilnahme gemäss dem Instagram-Account «esc_news_» zurückgezogen.

Statement der EBU