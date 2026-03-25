Erstmals ist eine Frau an der Spitze der Church of England

Die 63-jährige Sarah Mullally wurde als Erzbischöfin von Canterbury ins Amt eingeführt.

Sie ist damit die erste Frau, die geistliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche in England wird.

An der Zeremonie nahmen Prinz William, Prinzessin Catherine, der britische Premierminister Keir Starmer und Kirchvertreter teil.

Legende: Sarah Mullally legt während der Zeremonie, bei der sie als 106. Erzbischöfin eingesetzt wird, einen Eid auf die «Saint John’s Bible» ab. Keystone/Gareth Fuller/AP

Die Feier markiert einen wichtigen Meilenstein für die Church of England, deren Wurzeln bis ins Jahr 597 zurückreichen. Mullally ist die erste Frau, die das Amt des Erzbischofs in der über 1400-jährigen Geschichte der Kirche bekleidet.

Sarah Mullally war zuvor als Krankenschwester tätig. 2015 wurde sie zur Bischöfin ernannt und war damit die vierte Frau in der Church of England, die diesen Rang erreichte.

Legende: Sarah Mullally (Mitte) hat die 140 Kilometer von ihrem bisherigen Bischofssitz London nach Canterbury in den vergangenen Tagen als Pilgerweg zu Fuss zurückgelegt. Gareth Fuller/PA via AP

Mullally tritt die Nachfolge des ehemaligen Erzbischofs Justin Welby an, der im November 2024 seinen Rücktritt angekündigt hatte. Ihm wurde vorgeworfen, den jahrzehntelangen Missbrauch von mehr als 100 Jungen und jungen Männern durch einen Anwalt der Kirche nicht öffentlich gemacht zu haben.