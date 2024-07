Was ist passiert? Im jüngsten TV-Duell mit Trump wirkte US-Präsident Joe Biden fahrig und hatte Aussetzer. Der Auftritt löste eine Diskussion darüber aus, ob Biden der demokratische Kandidat bleiben solle. Während dieser schwierigen Phase des Wahlkampfs erscheint die First Lady, Jill Biden, auf dem Cover eines renommierten Mode-Magazins – der US-amerikanischen Vogue – mit dem Zitat «We will decide our Future». Eine Debatte entbrannte.

Legende: Die amtierende First Lady Jill Biden auf dem Cover der US-Ausgabe der Vogue. Vogue / Norman Jean Roy

Worum geht es in der Diskussion? Zum einen wird der Zeitpunkt von Jill Bidens Auftritt kritisiert. Gerade jetzt, wo über Joe Bidens Fitness spekuliert wird, würde sie sehr staatstragend auftreten. Jill Biden gilt als einflussreichste Beraterin des US-Präsidenten und das konservative Lager insinuiert, dass eigentlich sie die Vereinigten Staaten regiere und das auch weiterhin tun wolle. Die Vogue-Ausgabe wurde vor dem TV-Duell produziert. Für die Online-Version verdeutlichte Jill Biden nun: «Wir werden es nicht zulassen, dass diese 90 Minuten seine vier Jahre definieren, in denen er Präsident war». Ihr Engagement ist nicht verwunderlich, erklärt USA-Korrespondent Andrea Christen: «Die Bidens sind seit 1977 verheiratet und sie hat jahrzehntelang die Polit-Karriere ihres Mannes unterstützt.»

Auch das Titelzitat «Wir werden über unsere Zukunft entscheiden» wird diskutiert. Es handelt sich um ein älteres Zitat von Jill Biden, aus einem Auftritt vor Wählerinnen. Gemeint seien die Frauen, die aus ihrer Sicht die Wahl entscheiden werden. Kritiker indes sehen ein «Wir», das ausschliesslich die Bidens umfasst und sie allein über die Zukunft des Landes entscheiden wollen.

Was ist das Besondere an dem Coverbild? Für Jill Biden ist es das dritte Titelbild der US-Vogue. 2021 war sie bereits in einem hochgeschlossenen Langarmkleid mit Blumenmuster zu sehen – mit breitem Lächeln und Blick in die Kamera.

2023 zierte sie ein weiteres Cover, zusammen mit ihrer Enkelin Naomi Biden – im kniekurzen, mintgrünen Dress. Attraktiv und schützend: mit geschlossenen Augen umarmt sie ihre Enkelin.

Und jetzt: Jill Biden in staatstragender Pose – aufrecht, den Blick visionär in die Ferne gerichtet. Sie trägt ein cremeweisses Kleid von Ralph Lauren. Der Modeschöpfer gilt als der amerikanischste Designer schlechthin. Seine Mode ist von den Nationalfarben Rot, Weiss und Blau geprägt. Das weisse Kleid kombiniert Jill Biden mit hellblauen Ohrringen und roten Lippenstift – und komplettiert damit die Nationalfarben.

Ist eine First-Lady auf dem Cover der Vogue unüblich? Vogue-Titelstorys mit der Präsidentengattin sind Tradition. Michelle Obama schaffte es 2009 und 2016 auf das Cover, Hillary Clinton im Jahr 1998. Nie als First Lady auf dem Titel war Melania Trump – jedoch zuvor in ihrer Zeit als Model. Über die Titelseiten hinaus sind First Ladys seit 1929 regelmässig in der Vogue zu sehen.

Welchen Einfluss haben First Ladys im Wahlkampf? Jede First-Lady füllt ihre Rolle sehr individuell aus, so Christen. Das reicht vom Zur-Seite-Stehen bei Auftritten bis hin zu eigenen Reden. So hält es Jill Biden. Melania Trump hingegen ist im Wahlkampf bislang unsichtbar. Die Rolle der Partner ist klar die des Supports. Dass sich daraus eine politische Karriere entwickelt, ist unüblich – die grosse Ausnahme ist Hillary Clinton. Die Idee, Michelle Obama könnte als demokratische Kandidatin ins Rennen einsteigen, taucht zwar regelmässig auf, ist aber unrealistisch.