Trump über den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar: «Eine relativ kleine Anzahl von Menschen, die zum Kapitol gingen.»

Das ist falsch. Der Angriff auf das US-Kapitol war der grösste Angriff auf den Sitz der amerikanischen Macht seit über 200 Jahren. Wie Videoaufnahmen, Fotos und Menschen, die dabei waren, ausführlich dokumentieren, strömten Tausende von Menschen auf den Capitol Hill, wo es zu brutalen Nahkämpfen mit der Polizei kam.

Trump zur Wirtschaft: «Wir hatten die beste Wirtschaft der Geschichte.»

Das ist nicht korrekt. Die Pandemie löste eine massive Rezession aus. Die Regierung lieh sich 2020 rund 3.1 Billionen Dollar, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Aber selbst wenn man die durch die Pandemie verursachten Probleme herausrechnet, betrug das Wirtschaftswachstum in den ersten drei Jahren von Trumps Amtszeit durchschnittlich 2.67 Prozent. Das ist solide, aber es reicht bei weitem nicht an die 4 Prozent heran, die laut dem Bureau of Economic Analysis in den beiden Amtszeiten von Bill Clinton zwischen 1993 und 2001 im Durchschnitt erzielt wurden. Tatsächlich war das Wachstum bisher unter Biden stärker als unter Trump.

Biden zu Medikamentenpreisen: «Eine Insulinspritze kostet 15 Dollar, im Gegensatz zu 400 Dollar.»

Das ist nicht ganz richtig. Die Insulinkosten für ältere Amerikaner, die Medicare in Anspruch nehmen, wurden in dem von Präsident Joe Biden unterzeichneten Gesetz zur Verringerung der Inflation 2022 auf 35 Dollar begrenzt. Die Obergrenze trat letztes Jahr in Kraft, als viele Arzneimittelhersteller ankündigten, den Preis des Medikaments für die meisten Privatversicherten auf 35 Dollar zu senken. Biden übertreibt regelmässig, dass viele Menschen früher bis zu 400 Dollar monatlich zahlen mussten. Menschen mit Diabetes, die über Medicare oder eine Privatversicherung verfügen, zahlten vor dem Gesetz etwa 450 Dollar – und zwar pro Jahr.

Trump zu Abtreibungen: «Die Verantwortlichen sind radikal und beenden das Leben eines Kindes im achten Monat, im neunten Monat und sogar nach der Geburt.»

Falsch, Kindstötung ist in jedem Staat strafbar, und kein Staat hat ein Gesetz erlassen, das die Tötung eines Babys nach der Geburt erlaubt. Schwangerschaftsabbrüche in späteren Stadien sind äusserst selten und in der Regel auch das Ergebnis schwerwiegender Komplikationen.

Biden zu Pandemiemassnahmen: Trump forderte die Amerikaner auf, sich zur Behandlung von COVID-19 «Bleichmittel» in die Arme zu spritzen.

Das ist eine Übertreibung. Vielmehr fragte Trump, ob es möglich sei, Desinfektionsmittel in die Lunge zu spritzen.

Trump zum Klimawandel: «Ich hatte während meiner vier Jahre die besten Umweltzahlen aller Zeiten.»

Das stimmt nicht. Während seiner Präsidentschaft hat Trump einige Bestimmungen des Clean Water Act zurückgenommen, die Vorschriften für Kohle-, Öl- und Gasunternehmen gelockert und die USA aus dem Pariser Klimaabkommen herausgeholt. Als Kalifornien im Jahr 2020 von Waldbränden heimgesucht wurde, lehnte Trump den wissenschaftlichen Konsens ab, dass der Klimawandel eine Rolle gespielt habe. Trump hat auch die Warnungen der Wissenschaftler vor dem Klimawandel ignoriert und Kürzungen bei der Umweltschutzbehörde vorgeschlagen.

Quelle: AP