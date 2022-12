Unsere wahren Sehnsüchte, wonach wir wirklich suchen, das zeigen wir Schweizer und Schweizerinnen nur im Inkognito-Modus. Würde die Liste der Suchbegriffe bei Google um diese heimlich getätigten Anfragen erweitert, sähe sie wohl anders aus.

Was bei der eben publizierten Liste aufgedeckt wird, sind die Wissenslücken. Denn lieber outen wir uns als Depp, als dass wir die im Darkroom unserer Seele gehüteten Fantasien preisgeben. Als Sankt Helvetia der Neutralität fragen wir uns: Was sind Sanktionen? Kriegerisch haben wir wenig NATO-Erfahrung, wir begehren zu wissen: Was ist die NATO? Lieber geben wir zu, dass wir nicht genau wissen, was ein Oligarch ist. Aber was eine Milf ist, weiss inzwischen jedes 12-jährige Kind. Natürlich nur vom Hörensagen. Heard of.

Patti Basler Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die studierte Erziehungswissenschaftlerin Patti Basler war früher Lehrerin und ist heute Slampoetin, Kabarettistin und Autorin. Ihre «Instant-Protokolle» in der Arena machten sie einem breiten Publikum bekannt. 2019 erhielt sie den renommierten «Salzburger Stier». Ihr aktuelles Bühnenprogramm heisst «Nachsitzen».

Nach dem Coronavirus im Jahr 2021 dominierten dieses Jahr weitere Krisen. Die Abschiede des Jahres schlugen sich in der Suche nieder, Elizabeth II, Roger Federer, im Grunde eine Jass-Krise: Karten spielen wird schwierig, wenn die Queen weg ist, König Roger fehlt und mit Ueli Maurer auch noch der Bauer geht. Der Ersatz für den Bauern ist allerdings gefunden.

Einen weit traurigeren und relevanteren Hintergrund hat die Suche nach der Ukraine, einem Staat, der erst dieses Jahr in die geistige Landkarte vieler Schweizer Menschen aufgenommen worden ist, auch wegen der Berichterstattung von Luzia Tschirky. Und natürlich die Frage nach Putin. Wie lange lebt ein Zwerg? könnte mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende dieses kleingewachsenen Diktators zusammenhängen. Wahrscheinlicher ist allerdings ein Schulprojekt: In der Schweiz lässt schon die intensive Recherche einer Schulklasse bestimmte Suchbegriffe in die Höhe schnellen.

Novak Djokovic, oder wie ich ihn nenne, Novax Djocovid, der Ungeimpfte, fürchtet wohl einfach die Spritze. Trotzdem wird die Nadal im Heuhaufen gesucht und selbst Martina Hingis taucht wieder auf. Zumindest auf Google zeigt sich kein WM-Boykott. Warum spielt Sommer nicht? Die richtige Frage wäre doch: Warum hat der Sommer so lange gehalten? Geht es um den Goalie oder ums Sommer-Klima? Warum heisst es Albani-Fest? Geht es um die Nati oder um Winterthur?

Längst entschieden haben sich die Aarauer und Berner. Sind für andere Schweizer Städte internationale Ereignisse wie die Ukraine und die WM von grösstem Interesse, müssen die Aarauer ihren FC Aarau im Netz suchen, weil er auf dem Platz nicht mehr zu finden ist. In Bern steht der drohende Weltuntergang mit Kriegen, Klimakatastrophe und Krankheiten nicht im Vordergrund. Zuoberst ist und bleibt das Gurtenfestival, unter anderem gefolgt vom Stadtfest Bern, vom Buskers Bern und von der BEA. Unsere Bundeshauptstadt: eine einzige Festhütte.

In Zürich schafften es nur internationale Themen unter die ersten zehn. Der einzige Suchbegriff mit Schweizer Anstrich und einem Hauch Unseriosität ist dort Credit Suisse.

Oha Thun, im Berner Oberland scheint man sich immerhin des Fachkräftemangels im Medizinbereich bewusst zu sein. Die Ärzte Thun offenbar irgendwas. Was sie thun bleibt unbeantwortet.

Am wichtigsten aber ist auch auf Google die Suche nach den Schuldigen. Warum steigen die Benzinpreise? Wer trägt Schuld, dass alte Fernsehshows wieder ausgegraben werden? Doris Leuthard, Simonetta Sommaruga, Michelle Hunziker. Und in diesem Zusammenhang: Wie nennt man ältere Influencer? In Lugano nennt man sie wahrscheinlich Drusilla Foer.

Aber wer zum Teufel ist eigentlich diese oft genannte Mathilde Gremaud? Ich muss sie schnell googeln. Zur Sicherheit im Inkognito-Modus.