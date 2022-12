Was hat die Menschen hierzulande 2022 bewegt, und für welche Themen interessierten sie sich am meisten? Antworten dazu liefert Google in ihrem Jahresrückblick 2022.

Waren es letztes Jahr noch die Fussball-Europameisterschaft und das Coronavirus, ist es dieses Jahr vor allem der Ukraine-Krieg, welcher die Leute bewegt hat.

Wie der Technologiekonzern Google mitteilt, sei das Suchinteresse mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine im Februar an dem Land und den aktuellen Ereignissen vor Ort gestiegen.

Zu den Top-Ten-Suchtrends in der Schweiz zählten im laufenden Jahr auch Tennisstar «Novak Djokovic» und das Tennisturnier «Australian Open». Dem Serben war die Einreise und somit die Teilnahme an dem Turnier wegen einer fehlenden Corona-Impfung verweigert worden.

Weiter bewegte das europäische Fussballturnier «Nations League», der US-Massenmörder «Jeffrey Dahmer» wegen einer erschienenen Netflix-Serie zu dessen grausamen Taten, «Olympia 2022», «Queen Elizabeth II», die nach 70-jähriger Regentschaft starb, und US-Schauspieler «Johnny Depp» wegen dessen Gerichtsprozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard.

Zuoberst auf der Liste der Schweizer Persönlichkeiten, nach denen dieses Jahr besonders oft gesucht wurde, liegt Roger Federer. Am 15. Dezember gab die Schweizer Tennis-Legende seinen Rücktritt bekannt.