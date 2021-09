Die Lebenswege von Samuel Goudsmit (1902, Den Haag, bis 1978, Reno USA) und Werner Heisenberg (1901, Würzburg bis 1976, München) bleiben auch nach dem Krieg miteinander verwoben. Mehr noch: verstrickt.



Die beiden schenken sich in den Nachkriegsjahren nichts. Sie attackieren sich öffentlich in Zeitungsartikeln. 1950 treffen sie sich zum ersten Mal seit den Verhören. Heisenberg möchte mit Goudsmit über «spannende Physik» reden. Er reist in die USA. Nach dem Treffen übernachtet er im Hotel. Nicht mehr bei den Goudsmits wie früher.



Die beiden haben immer noch viel gemeinsam. Im Kalten Krieg warnen sie beide vor den Gefahren eines Atomkriegs. Goudsmit setzt sich in den USA gegen den Ausbau des amerikanischen Atomprogramms ein. Heisenberg wehrt sich 1957 zusammen mit 17 weiteren westdeutschen Wissenschaftlern mit dem Göttinger Manifest gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr.



Werner Heisenberg stirbt 75-jährig in seiner Heimatstadt München an Krebs. Seine früherer Freund Samuel Goudsmit erliegt zwei Jahre später, 76-jährig, einem Herzinfarkt. Man findet ihn auf einem Parkplatz der Universität Reno tot in seinem Auto.