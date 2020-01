May James, Link öffnet in einem neuen Fenster begann ihre fotografische Karriere 1995 mit Sport- und Porträtfotografie. Sie hat in Grossbritannien und Hongkong gearbeitet. Ihre Arbeiten erschienen im Wall Street Journal, The Guardian, in der Financial Times, auf CNBC.com, in der Hong Kong Free Press und in der South China Morning Post.

Alle diese Medien sind in der Volksrepublik China geblockt. Die Festlandchinesen können also May James’ Bilder und die Berichterstattung dazu nicht sehen.