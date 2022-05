Inhalt

Johnny Depp vs. Amber Heard - Stan Culture: Wenn Fans so lieben, dass sie töten könnten

In den USA läuft ein Gerichtsprozess zwischen Amber Heard und Jonny Depp. Noch ist kein Urteil gefällt, in den sozialen Medien aber schon. Dahinter steckt ein Phänomen, das in der Wissenschaft «Stan Culture» heisst. So neu ist es gar nicht.