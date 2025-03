Immer mehr Menschen werden mit ADHS diagnostiziert. Mit dem Anstieg der Diagnose kommen auch Zweifel auf: Sind so viele wirklich betroffen – oder einfach überfordert? Über die Krux mit einer Diagnose, die auch in den sozialen Medien trendet.

«Wenn es in meinem Kopf so still ist und ich einfach in einen Tunnel der Konzentration steigen kann, ist das eigenartig. Ich misstraue dieser Stille», erzählt Lisa Christ auf Instagram. Es ist Anfang 2024, sie hat gerade zum ersten Mal das Medikament Concerta genommen. Dreieinhalb Stunden konnte sie sich konzentrieren. Ungewohnt – und unheimlich für die Kabarettistin.

Ungläubig war sie, als sie die Diagnose ADHS bekam, sagt sie heute: «Ich dachte, die haben einen Fehler gemacht. Dass es meine eigene Schuld ist, dass ich das Zeug nicht auf die Reihe kriege.» Zeug – das sind Deadlines, Planungsfragen, das vergammelte Tupperware im Kühlschrank. Aber eben auch Angstzustände, depressive und sogar suizidale Phasen in Teenager-Jahren.

«Kulturplatz» zum Thema Box aufklappen Box zuklappen Ist ADHS eine Modediagnose, Lisa Christ? Das fragt der «Kulturplatz» und ergründet den «Diagnose-Enthusiasmus» in Zeiten, wo mentale Gesundheit ein grosses Bedürfnis ist: am Mittwoch, 26.3.2025 um 22:25 Uhr auf SRF 1 und danach auf Play SRF.

Lisa Christ, die Witzige. Die Scharfzüngige, die auf der Bühne gnadenlos soziale Missstände zur Sprache bringt, spricht auch über ADHS. Warum? «Vielleicht, weil es anderen Menschen helfen kann.»

Ein Trend in den sozialen Medien

Laut dem BAG sind fünf Prozent der Schweizer Bevölkerung – das sind knapp 500’000 Menschen – von ADHS betroffen. In den letzten Jahren haben die Diagnosen zugenommen. Mit der Zunahme der Diagnosen kommen auch die Zweifel: Kann es wirklich sein, dass so viele Menschen «plötzlich» an ADHS leiden?

Die «Popularität» der Krankheit ist auch in den sozialen Medien sichtbar. ADHS trendet: Es ist eines der beliebtesten Themen auf TikTok, stellt die Soziologin und Autorin Laura Wiesböck in «Digitale Diagnosen – Psychische Gesundheit als Social-Media-Trend» fest. In ihrem Buch analysiert sie, woher dieser Trend, über mentale Krankheiten in sozialen Medien zu sprechen, kommt – und wo die Chancen, aber auch die Risiken liegen.

Typisch ADHS?

«Fünf Zeichen, dass du betroffen bist, ohne es zu wissen» oder «Wie sich mein Gehirn mit ADHS anfühlt»: Solche Videos sind typisch für die sozialen Medien. Wie auch Schnelltests, die dort kursieren. Aufklärung, die unterhaltsam ist – und Betroffenen auf die Sprünge helfen kann.

Der Haken, so Wiesböck: «Immer mehr Nutzer und Nutzerinnen stellen sich selbst eine Diagnose, ohne medizinisches Fachpersonal zu konsultieren.» Insbesondere junge Frauen. Denn während Männer medizinisch behandelt werden, bleiben Symptome von Frauen statistisch eher unbemerkt. Sie passen sich an.

Was ist ADHS? Box aufklappen Box zuklappen Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wurde erstmals 1987 im DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) als eigenständige Diagnose anerkannt. Davor wurden ähnliche Symptome unter verschiedenen Begriffen wie «Hyperaktivität» oder «minimale zerebrale Dysfunktion» beschrieben. ADHS hat sehr unterschiedliche Ausprägungen. Folgende drei Haupttypen werden unterschieden: Vorwiegend unaufmerksamer Typ (ADS)

Vorwiegend hyperaktiv-impulsiver Typ

Kombinierter Typ AHDS hat eine stark genetische Komponente. Studien zeigen, dass ADHS bis zu 80 Prozent der Fälle vererbbar ist: Beispielsweise wurde in einer viel beachteten Studie des Boston Broad Institutes in Cambridge das Erbgut von 20'000 Menschen mit ADHS und 35'000 ohne ADHS analysiert. Neben genetischen Faktoren können auch umweltbedingte Einflüsse eine Rolle spielen. Stress, Traumata, Rauchen in der Schwangerschaft, usw. Diese Einflüsse können die Veranlagung verstärken oder Symptome verschlimmern.

Das Gefühl, sich anpassen zu müssen, kennt auch Lisa Christ: «Ich habe in meinem Leben eigentlich immer alles fertiggebracht», sagt sie. Dieses Ich-schaffe-es-schon: Es sei ihr Glaubenssatz gewesen. Schwer abzulegen – auch mit der Diagnose.

Geteiltes Leid

Lisa Christ machte auch Selbsttests, bevor sie zur Psychiaterin ging. Dass Menschen – insbesondere Frauen – im Netz darüber redeten, hat ihr geholfen. Als sie ihre ADHS-Diagnose publik machte, waren die Reaktionen durchgehend positiv. Vor allem bei selbst Betroffenen hätte sie Zustimmung gespürt: «Man ist nicht alleine.»

Legende: ADHS: Superkraft oder Fluch? Lisa Christ macht auch die Schattenseiten zum Thema. Keystone / Christian Beutler

Geteiltes Leid, halbes Leid: ein wichtiger Aspekt – vor allem auch in den sozialen Medien. Unterstützung, Austausch von persönlichen Erfahrungen, Strategien im Umgang mit den Symptomen teilen: soziale Medien haben ein pädagogisches Potenzial, das sieht auch Wiesböck.

Neue Studie zu Tiktok und ADHS Box aufklappen Box zuklappen Eine eben erschienene US-Studie zeigt, dass viele der beliebten Tiktok-Videos zu AHDS wissenschaftliche Fehler enthalten. Experten und Expertinnen bewerteten mehr als die Hälfte der in den untersuchten Videos genannten Symptome als nicht ADHS-spezifisch. Zudem werden in den Videos kaum Hinweise zum Umgang mit ADHS gegeben.

Doch Erfahrungen machen noch keinen Experten, betont Wiesböck. Das heisst: Wer Kinder hat, ist noch keine Erziehungsexpertin. Wer eine schlimme Beziehung hatte, keine Paarexpertin. Austausch ist eine wichtige Stütze, klar. Eine Fachperson, die eine Diagnose stellen kann, ersetzt sie aber nicht. Zudem befürchtet Wiesböck einen Nachahmungseffekt: Influencer hätten eben Einfluss – auch darauf, dass man vielleicht eine Krankheit haben will.

«ADHS nimmt nicht zu»

Für Heiner Lachenmeier war ADHS auf jeden Fall keine Wunschdiagnose. Er hat sich mit «Händen und Füssen» gegen die Diagnose ADHS gewehrt: «Ich hatte die üblichen Vorurteile der Psychiater meiner Generation», sagt er. Ein Zappelphilipp sein? Nein, danke. Die Diagnose brachte ihm erst später Erleichterung.

Lachenmeier ist heute ADHS-Experte, hat eine eigene Praxis. Sieht er den Trend ADHS? «ADHS nimmt nicht zu. Es nimmt aber zu, dass man ADHS erkennt.»

Legende: Über die Herausforderung ADHS hat Heiner Lachenmeier einen Ratgeber geschrieben: «Mit ADHS erfolgreich im Beruf. So wandeln Sie vermeintliche Schwächen in Stärken um». SRF

Was er aber beobachtet: «Es kommen Leute in die Praxis, die sich zwei Jobs oder mehrere aufgehalst haben und sich ADHS diagnostizieren lassen wollen.» Er sage jeweils: Mit ADHS habe das nichts zu tun. Lachenmeier ahnt eine Überdiagnostizierung.

Ungenaue Diagnose

Mit Zahlen kann Heiner Lachenmeier seine Erfahrung nicht untermauern. Auch weil es schwierig sei festzustellen, was eine richtige und was eine falsche Diagnose sei.

«Psychiatrische Diagnosen sind in der Medizin die oberflächlichsten», erklärt der ADHS-Experte. Denn: Sie sind nur auf die Symptome ausgerichtet. Nicht auf die Ursache des Leids, wie sonst in der Medizin – und deshalb auch fehleranfällig.

Als selbst Betroffener und Experte nimmt Lachenmeier den Umgang mit der «Normvariante», wie er ADHS nennt, natürlich ernst. Dass man mehr über ADHS spricht und Menschen, die ADHS haben, eine Diagnose stellt, ist in seinem Interesse: «Je mehr man darüber weiss, desto eher kann man sinnvoll damit umgehen.»

Unwissenheit und schwere Folgen

Mehr Aufklärung wünscht sich auch Lisa Christ: «Viele denken, Menschen mit ADHS können sich einfach nicht konzentrieren», sagt sie. «Aber das ist es eben nicht so.»

Mögliche Symptome bei ADHS Box aufklappen Box zuklappen Erwachsene, die ADHS haben, sind oft von diesen Symptomen betroffen. Wichtig: Wer einzeln Symptome hat, hat nicht automatisch ADHS. Und wer ADHS hat, hat nicht alle Symptome. Aufmerksamkeitsstörung: Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit, Tagträumen, schnell gelangweilt

Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit, Tagträumen, schnell gelangweilt Motorische Hyperaktivität im Kindesalter weicht einer inneren Unruhe: Nervosität, Entspannungsschwierigkeiten, keine Theater- oder Kinobesuche

Nervosität, Entspannungsschwierigkeiten, keine Theater- oder Kinobesuche Affektlabilität: Starke Stimmungsschwankungen, launisch

Starke Stimmungsschwankungen, launisch Desorganisation in Verhalten und Aktivitäten: Probleme mit Zeiteinteilung, Aufschieben, Erledigen in letzter Minute, chaotisch

Probleme mit Zeiteinteilung, Aufschieben, Erledigen in letzter Minute, chaotisch Mangelnde Affektkontrolle: Stressintoleranz, Reizbarkeit, Ungeduld

Stressintoleranz, Reizbarkeit, Ungeduld Impulsivität: Unüberlegte Handlungen, Dreinreden, Risikosportarten, impulsives Verkehrsverhalten

Unüberlegte Handlungen, Dreinreden, Risikosportarten, impulsives Verkehrsverhalten Emotionale Überreaktionen: Geringe Frustrationstoleranz, ängstlich und konfus unter Belastung, Hypersensibilität

Das vereinfachte Bild von ADHS macht es den Leidenden schwerer. Wer ADHS hat, hat sehr unterschiedliche Symptome. Unaufmerksamkeit kann, muss aber kein Symptom sein.

Klar ist: Wenn ADHS unbehandelt bleibt, kann es für Betroffene und deren Angehörige schwere Folgen haben. Das betont auch Laura Wiesböck in ihrem Buch. Schule, Arbeit, soziale Beziehungen – aber auch das psychische Wohlbefinden können leiden. Ein Gefühl von Ablehnung, von Nichts-Wert-Sein könne ausgelöst werden. Eine Diagnose sowie eine Behandlung, so Wiesböck, könne Betroffene erleichtern.

Ausweg ADHS?

Aber die Diagnose ADHS könnte auch eine Erleichterung in der heutigen Gesellschaft sein: «Faul und undiszipliniert zu sein ist die Höchststrafe im neoliberalen Leitgedanken», sagt die Expertin Laura Wiesböck.

Legende: Eine Diagnose als Entlastung? In der heutigen Leistungsgesellschaft kann eine Diagnose auch eine Befreiung sein, so die These von Laura Wiesböck. SRF

Bietet ADHS also einen Ausweg in einer Zeit, in der Leistungsgedanke den Takt angibt und auf Produktivität und Effizienz pocht? Wiesböck will nicht Kritik an Menschen mit ADHS üben. Es ist eine Kritik an der Gesellschaft, in der eine Diagnose einen vielleicht durchschnaufen lässt.

Heiner Lachenmeier sieht es so: «Bei der Diagnose ADHS geht es nicht darum, Leistungsanforderungen zu entsprechen. Es geht darum zu schauen, wie jemand funktioniert – funktionieren kann.»

ADHS – eine Superkraft?

ADHS als vermeintlicher Schutzschild? Was ADHS sein kann – sein soll – darüber wird in den Medien gerade viel verhandelt. Viel diskutiert auch: die Superkraft. Bekannte Gesichter, die ihren Erfolg mit ADHS erklären, machen ADHS zur Krankheit der Kreativen.

Auch Heiner Lachenmeier hat ein Buch mit dem Titel «Mit ADHS erfolgreich im Beruf. So wandeln Sie vermeintliche Schwächen in Stärken um» geschrieben. Steckt da nicht auch die Superkraft drin?

Lachenmeier wiegelt ab: «Ich definiere Erfolg so, dass man dort sein kann, wo man sein will. Ich arbeite etwa als Concierge, weil ich Concierge sein will.» An den Rahmenbedingungen, so Lachenmeier, müsse die Gesellschaft arbeiten.

Auch Lisa Christ hatte lange das Bild, dass ADHS eine Superkraft sein soll. «Es braucht Zeit, um herauszufinden: Wo schränkt die Diagnose mich ein? Wo bringt sie mich weiter?» Eine Superkraft sei ADHS auch. Aber auch «wahnsinnig anstrengend».