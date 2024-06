Systemkritik in Russland ist vielfältig. Weitverbreitet ist etwa die Praxis, Rossija – also Russland, Präsident oder Putin entgegen orthographischer Regel kleinzuschreiben.

Es ist eine Art der Selbstbehauptung und Entkoppelung vom übermächtigen, tyrannischen Staat. Die im Pariser Exil forschende Anthropologin Alexandra Arkhipova spricht von «Akten der Abtrennung», in denen «die Sprache die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft kappt». Eine Form des stillen Protests.

Verbreitet sind auch kleine Knetfiguren auf Parkbänken, an Bushaltestellen oder auf Brückengeländern. Sie halten deutliche Antikriegsbotschaften auf kleinen Plakaten hoch, etwa «Stop Bloody Vladdy» – «Stoppt den blutigen Wladimir» oder «Stoppt das Töten von Kindern». Spielzeugfiguren ersetzen bei diesem Mini-Protest den Staatsbürger.

Legende: Nanoprotest: Kleine Knetfiguren – wie hier auf einer Brücke in Moskau – protestieren, wenn andere es nicht können. Archiv Alexandra Arkhipova

Auf Strassenlaternen kleben Verlustanzeigen für Hunde, die weggelaufen sind. Sie heissen alle «Zukunft» oder «Frieden».

Alexandra Arkhipova hat diese subversiven Protestformen in der Onlineausstellung «No Wobble» in Kooperation mit der Universität Bremen und dem Leibniz-Institut zusammengetragen.

Als populärstes Antikriegssymbol hat sich inzwischen der Karpfen etabliert. Im Dezember 2022 musste sich Alisa Klimentova im sibirischen Tjumen vor Gericht verantworten, weil sie auf den Bürgersteig ein «Нет в***е!» – «Net w***e» geschrieben hatte. Der streng verbotene Slogan lautet «Net woine“ – «Nein zum Krieg».