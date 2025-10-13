Kultur
Kulturnews in Kurzform
130 Jahre später: Oscar Wilde erhält Bibliotheksausweis zurück
13.10.2025, 11:44
Die British Library übergibt einen neu hergestellten Leseausweis von Oscar Wilde symbolisch an dessen Enkel – 130 Jahre, nachdem der ursprüngliche Ausweis in Folge von Wildes Verurteilung wegen «grober Unzucht» einkassiert worden war. Berühmt wurde er als Gitarrist und Mitbegründer der Hard-Rock-Band Kiss. Jetzt ist . Ace Frehley im Alter von 74 Jahren gestorben Er war einer der erfolgreichsten deutschen Schlager- und Pop-Produzenten – und steckte unter anderem hinter David Hasselhoffs «Looking for Freedom». Nun ist Jack White 85-jährig gestorben. Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
British Library stellt Leseausweis für Oscar Wilde neu aus
Mitbegründer der Band Kiss ist gestorben
Jack White, der Produzent von «Looking for Freedom» ist tot
Wo einst Gladiatoren kämpften, sollen künftig Weltstars singen
Dorothee Elmigers Roman am härtesten von der Druckkrise betroffen
R&B-Star D'Angelo im Alter von 51 Jahren verstorben
Schweizer Film vor Europäischer Filmpreis-Krone?
Nicht Marie-Antoinette: Genfer Museum zeigt die falsche Schwester
EBU verschiebt Debatte über Israel-Teilnahme auf Dezember
Auch Schweizer Mega-Galerie spürt die Krise
