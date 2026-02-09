- Die Premiere der Art Basel Qatar, dem ersten Ableger der Messe in einem Golfstaat, ging erfolgreich über die Bühne, so das Fazit der Veranstalter.
- Schon kurz nach der Geburt reagieren Babys auf musikalische Strukturen – und können sogar rhythmische Unregelmässigkeiten wahrnehmen. Das zeigt eine neue Studie, bei der Neugeborenen Musikstücke von Bach vorgespielt wurden.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
