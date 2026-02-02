- Erst vor wenigen Monaten machte Brad Arnold, Leadsänger der Rockband 3 Doors Down seine Krebs-Erkrankung bekannt. Nun ist der Musiker mit 47 Jahren verstorben.
- Dem österreichischen Superstar Falco wurde in der Dominikanischen Republik ein Denkmal gebaut – in der Nähe des Ortes, wo er 1998 tödlich verunfallt ist.
- Es ist nur winzige Zeichnung in roter Kreide: Die Fuss-Skizze des Renaissancekünstlers Michelangelo für die Sixtinischen Kapelle. Bei einer Auktion in New York erzielte das Werk jetzt einen Rekordpreis.
Themen in diesem Liveticker
- «Kryptonite» bis «When I'm Gone»: Brad Arnold rockte die 2000er
- Falco-Gedenkstätte in der Dominikanischen Republik errichtet
- Michelangelo-Fuss wird für 27 Millionen US-Dollar versteigert
- Die malträtierte Krone der Kaiserin Eugénie lässt sich retten
- Restaurator muss Giorgia-Meloni-gleichen Engel übermalen
- Taucher entdecken antikes Schiff mit spezieller Würzsauce an Bord
- Frauenfelder Designer Jean Widmer gestorben
- Nach Renovation soll «Bastion der Kunst und Musik» entstehen