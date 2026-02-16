- Als «Hannah Montana» gelang Miley Cyrus der Durchbruch. Zwei Jahrzehnte später wird der Popstar am 24. März in einer Sondersendung auf diese prägende Zeit zurückblicken.
- Er schrieb Pop-Hits wie Madonnas «Like a Virgin» oder Cyndi Laupers «True Colors»: Billy Steinberg galt als einer der erfolgreichsten Hitmacher der letzten Jahrzehnte. Nun ist er im Alter von 75 gestorben.
- Das Zürich Openair, eine fixe Grösse im Schweizer Festivalsommer, fällt dieses Jahr aus: Das Musikfestival soll laut einer Mitteilung nach einer «kreativen Pause» erst 2027 wieder stattfinden.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
