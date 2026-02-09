- In einem Vorspann zu den Olympia-Livesendungen zeigte der TV-Sender Rai Leonardo da Vincis berühmten «Vitruvianischen Menschen» ohne Genitalien. In Italien ist die Empörung gross und mittlerweile ein Politikum – der TV-Konzern jedoch weist jede Schuld von sich.
- Schon wieder muss die Pariser Polizei zu einem spektakulären Kriminalfall mit Millionenbeute im Louvre anrücken: diesmal wegen des Verdachts auf einen organisierten Gross-Betrug mit Eintrittskarten.
- Der Kultfilm «Harold and Maude» macht ihn 1971 bekannt und über Jahrzehnte beliebt. Nun ist der US-Schauspieler Bud Cort gestorben.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Skurriler Zensurvorwurf gegen das italienische Fernsehen
- Louvre bleibt im Fokus: Nach Juwelenraub nun Millionenbetrug?
- «Harold und Maude»-Star Bud Cort ist gestorben
- Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom ist gestorben
- «Dawson's Creek»: James Van der Beek ist 48-jährig verstorben
- «Nicht zuständig»: Wende im Fall Neil Gaiman
- «Mein Kopf und mein Körper brauchen dringend Ruhe»
- CEO in den Epstein-Files: Chappell Roan verlässt Talentagentur
- Erste Ausgabe der Art Basel Qatar mit 17'000 Besuchenden
- Neue Studie zeigt: Babys haben musikalisches Taktgefühl