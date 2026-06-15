- Als Kate Tanner wurde sie in der Fernsehserie «Alf» berühmt – nun ist die US-Schauspielerin Anne Schedeen im Alter von 77 Jahren gestorben.
- Ende Mai hatte der US-amerikanische Sänger Oliver Tree seine erste Welttournee angetreten. Am Wochenende ist er bei einem Helikopter-Zusammenstoss verstorben.
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Themen in diesem Liveticker
- Dank dem Ausserirdischen Alf wurde sie weltweit bekannt
- Tödliches Unglück während erster Welttournee