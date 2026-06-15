- Nahe Stonehenge wurde eine 5500 Jahre alte Holzstruktur entdeckt – 500 Jahre älter als das Monument. Sie gilt als Vorläufer des berühmten Steinzirkels in Südengland.
- Publizist Michel Friedman sollte auf einer Festspiel-Veranstaltung in Bayreuth über Antisemitismus reden. Die Veranstaltung wurde abgesagt, Friedman zeigte sich empört. Nun rudert Festspielchefin Katharina Wagner laut eines Medienberichts zurück.
- Der amerikanische Filmregisseur Richard Linklater wird beim diesjährigen ZFF für sein Lebenswerk mit dem Goldenen Auge ausgezeichnet.
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Themen in diesem Liveticker
- «Prototyp» für Stonehenge entdeckt
- Kehrtwende: Bayreuther Gedenkveranstaltung soll doch stattfinden
- Autorenfilmer wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet
- Bekannt aus «The Ring»: Daveigh Chase stirbt mit 35 Jahren
- Neuer Museumsdirektor: Louvre «am Ende seiner Kräfte»
- Kanye West und Bianca Censori zu Gast in Basel
- Wirbel um verschobenes Gedenkkonzert bei Bayreuther Festspielen
- Locarno ehrt Karriere von Film-Veteranin Asia Argento
- Nach wochenlangem Koma: Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein
- Dank dem Ausserirdischen Alf wurde sie weltweit bekannt