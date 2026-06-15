- Die italienische Schauspielerin und Filmemacherin Asia Argento erhält den Life Achievement Award des Locarno Film Festival.
- Die britische Popsängerin Bonnie Tyler ist nach rund fünf Wochen aus dem künstlichen Koma erwacht. Ihr Zustand hatte sich nach einer OP verschlechtert. Alle Konzerte wurden vorerst abgesagt oder verschoben.
- Als Kate Tanner wurde sie in der Fernsehserie «Alf» berühmt – nun ist die US-Schauspielerin Anne Schedeen im Alter von 77 Jahren gestorben.
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Themen in diesem Liveticker
- Locarno ehrt Karriere von Film-Veteranin Asia Argento
- Nach wochenlangem Koma: Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein
- Dank dem Ausserirdischen Alf wurde sie weltweit bekannt
- Sänger Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Unfall in Brasilien