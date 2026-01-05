- Sie waren mit wilden Tieren verziert, klangen furchteinflössend und sollten dem Feind Angst machen: die Kriegstrompeten der Kelten. Ein vor 2000 Jahren vergrabenes Exemplar wurde nun im englischen Norfolk entdeckt.
- Beim Diebstahl im Louvre am 19. Oktober 2025 liessen die Diebe auf ihrer Flucht die Krone der Kaiserin Eugénie zurück. Beim versuchten Diebstahl wurde sie laut französischen Medienberichten «massiv verformt».
- Das Zurich Film Festival wird die Regisseurin Petra Volpe mit dem Goldenen Auge für ihren Film «Heldin» auszeichnen.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
