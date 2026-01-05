 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform «Aussergewöhnliche» keltische Kriegstrompete entdeckt

05.01.2026, 11:02

  • Sie diente einem keltischen Stamm im Kampf gegen die Römer
  • Louvre-Diebe haben Kaiserinnen-Krone «massiv verformt»
  • Goldenes Auge für «Heldin»-Regisseurin Petra Volpe
  • Genfer Schauspielerin Claude-Inga Barbey stirbt mit 64 Jahren
  • Prix d’honneur für ehemaligen SRF-Filmkritiker
  • Nie wieder «Oh yeah»? Springfield verabschiedet «Duffman»
  • Spendenaktion für Schauspieler Mickey Rourke: «Es ist peinlich»
  • Béla Tarr: Der Mann hinter dem «Satanstango» ist gestorben
  • Die Macher von «Stranger Things» kündigen einen Ableger an
  • «Avatar 3»: Eine Milliarde US-Dollar in nur drei Wochen

SRF 2 Kultur, Kulturnachrichten, 06.01.2025, 16:30 Uhr

