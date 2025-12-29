- Bots und Streaming-Farmen für geschönte Streamingzahlen? Der kanadische Rapper Drake soll die Wiedergabezahlen seiner Songs auf Spotify und Co. künstlich aufgebläht haben.
- Violinist Brian King Joseph verklagt Will Smith: Er wirft dem Hollywood-Star Belästigung und unrechtmässige Kündigung nach gemeinsamer Tour vor.
- Die bekannteste K-Pop-Band ist zurück: Nach vierjähriger «Zwangspause» wegen Militärdiensten will BTS mit neuem Album und einer Welttournee wieder durchstarten.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Vorwürfe gegen Drake: Casino-Gelder für Streaming-Bots
- Violinist verklagt Will Smith wegen sexueller Belästigung
- Neue Platte und Welttournee: BTS sind ab 20. März wieder zurück
- Hobby-«Restauratorin»: «Die Frau, die Jesus neu erfand», ist tot
- George Clooney in Frankreich eingebürgert
- Frisch geadelt: Idris Elba wird «Sir»
- Verbier plant 90-Millionen-Kulturzentrum aus Holz