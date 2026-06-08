- Schauspiel-Star Kenneth Branagh ist gerade – lang erwartet – nach 30 Jahren wieder in einer Produktion der Royal Shakespeare Company zu sehen. Doch für einige Zuschauende war eine der Aufführungen ruiniert: wegen eines Babys.
- Das letzte Mal rappten die beiden US-Musiker Jay-Z und Eminem auf dem Album «The Blueprint» zusammen. Nach 25 Jahren sollen sie nun bald erstmals wieder gemeinsam auf einem Album-Track zu hören sein.
- Worüber sprechen wohl der Papst und Bad Bunny im Bernabéu-Stadion? Hinter den Kulissen kommt es zu einer Begegnung, die kurz zwei sehr unterschiedliche Welten zusammenbringt.
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Themen in diesem Liveticker
- Zuschauerin: «Es hat gegurgelt, gegurrt und gezwitschert»
- Erster gemeinsamer Album-Track seit 25 Jahren
- Bad Bunny und der Papst: Treffen im Fussballstadion
- Moskau bestätigt Haftstrafe gegen deutschen Satiriker Tilly
- Deutscher Sachbuchpreis geht an Konstantin Richter
- Harry Styles löst Run auf Amsterdamer Zeitung aus