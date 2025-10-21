Inhalt
Kulturnews in Kurzform
-
Bad Bunny bleibt: NFL verteidigt umstrittene Halbzeitshow
Autor:
Am Ticker ist Selina Widmer
21.10.2025, 12:11
- Eine Petition will den Rapper Bad Bunny vom Auftritt beim Superbowl abhalten. Doch der NFL-Chef verteidigt seine Entscheidung für den puerto-ricanischen Künstler.
- Drei Tage nach dem Juwelendiebstahl im Louvre hat dessen Direktorin Laurence des Cars ihren Rücktritt angeboten. Doch Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati will sie im Amt behalten.
- 1980 erschoss Mark David Chapman Beatles-Ikone John Lennon und kam lebenslang in Haft. Kürzlich stellte Chapman ein weiteres Bewährungsgesuch – und äusserte sich über sein Tatmotiv.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
-
Halbzeitshow beim Super Bowl: Bad Bunny trotzt der Kritik
-
Museumsdirektorin bietet Rücktritt an – doch Ministerin lehnt ab
-
Mark David Chapman: «Ich tötete ihn, um jemand zu sein»
-
Der Louvre ist wieder offen – nur die Apollon-Galerie bleibt zu
-
Schachstar Daniel Naroditsky überraschend gestorben
-
Cinémathèque suisse: Vinzenz Hediger wird neuer Direktor
-
Rudolf Horn ist tot: Der, der die Möbel demokratisierte
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 21.10.2025, 16:30 Uhr