Kehrtwende: Bayreuther Gedenkveranstaltung soll doch stattfinden

Autorenfilmer wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Bekannt aus «The Ring»: Daveigh Chase stirbt mit 35 Jahren

Neuer Museumsdirektor: Louvre «am Ende seiner Kräfte»

Kanye West und Bianca Censori zu Gast in Basel

Wirbel um verschobenes Gedenkkonzert bei Bayreuther Festspielen

Locarno ehrt Karriere von Film-Veteranin Asia Argento

Nach wochenlangem Koma: Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein

Dank dem Ausserirdischen Alf wurde sie weltweit bekannt