- Publizist Michel Friedman sollte auf einer Festspiel-Veranstaltung in Bayreuth über Antisemitismus reden. Die Veranstaltung wurde abgesagt, Friedman zeigte sich empört. Nun rudert Festspielchefin Katharina Wagner laut eines Medienberichts zurück.
- Der amerikanische Filmregisseur Richard Linklater wird beim diesjährigen ZFF für sein Lebenswerk mit dem Goldenen Auge ausgezeichnet.
- Die schauerliche Szene, in der die 12-jährige Daveigh Chase aus einem Fernseher kriecht, ist Fans von Horrorfilmen weltweit bekannt. Nun ist die junge Schauspielerin aus «The Ring» verstorben.
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Themen in diesem Liveticker
- Kehrtwende: Bayreuther Gedenkveranstaltung soll doch stattfinden
- Autorenfilmer wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet
- Bekannt aus «The Ring»: Daveigh Chase stirbt mit 35 Jahren
- Neuer Museumsdirektor: Louvre «am Ende seiner Kräfte»
- Kanye West und Bianca Censori zu Gast in Basel
- Wirbel um verschobenes Gedenkkonzert bei Bayreuther Festspielen
- Locarno ehrt Karriere von Film-Veteranin Asia Argento
- Nach wochenlangem Koma: Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein
- Dank dem Ausserirdischen Alf wurde sie weltweit bekannt
- Sänger Oliver Tree stirbt bei Helikopter-Unfall in Brasilien