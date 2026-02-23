- Bei der Verleihung der Baftas am Sonntag kam es zu rassistischen Zwischenrufen. Nun haben sich die BBC und die British Academy Film Awards entschuldigt.
- Der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Villi Hermann wird mit dem diesjährigen Ehrenpreis des Schweizer Filmpreises ausgezeichnet.
- Eine breit diskutierte Netflix-Doku befasste sich mit dem Absturz von Deutschrap-Superstar Haftbefehl sowie seinem scheinbar erfolgreichen Entzug. Nun hat der Rapper gestanden, dass er rückfällig wurde.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
