- Der schwarzhumorige Politthriller «One Battle After Another» von Paul Thomas Anderson gewinnt bei den Britischen Filmpreisen (Baftas) sechs Preise.
- Das Politdrama «Gelbe Briefe» des Berliner Regisseurs İlker Çatak hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen.
- Der Berner Künstler Peter Stämpfli ist am Freitag im Alter von 88 Jahren verstorben.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Paul Thomas Andersons Politthriller dominiert die Baftas
- Gebeine des Heiligen Franz von Assisi werden erstmals gezeigt
- Willie Colón ist im Alter von 75 Jahren gestorben
- Berlinale: Goldener Bär geht an «Gelbe Briefe» von İlker Çatak
- Pop-Art-Künstler Peter Stämpfli gestorben
- Schweizerisch-mexikanischer Maler Roger von Gunten gestorben
- Eric Dane aka «Dr. Mark Sloan» aka «McSteamy» ist tot
- Das «Xalet del Catllaràs» bei Barcelona stammt von Gaudí
- «Die fressen unsere Kinder»: Erneut irritierende Naidoo-Aussagen
- Miley Cyrus blickt zurück auf ihre Zeit als Hannah Montana