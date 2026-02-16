 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform «One Battle After Another» räumt an den Baftas ab

16.02.2026, 10:33

  • Paul Thomas Andersons Politthriller dominiert die Baftas
  • Gebeine des Heiligen Franz von Assisi werden erstmals gezeigt
  • Willie Colón ist im Alter von 75 Jahren gestorben
  • Berlinale: Goldener Bär geht an «Gelbe Briefe» von İlker Çatak
  • Pop-Art-Künstler Peter Stämpfli gestorben
  • Schweizerisch-mexikanischer Maler Roger von Gunten gestorben
  • Eric Dane aka «Dr. Mark Sloan» aka «McSteamy» ist tot
  • Das «Xalet del Catllaràs» bei Barcelona stammt von Gaudí
  • «Die fressen unsere Kinder»: Erneut irritierende Naidoo-Aussagen
  • Miley Cyrus blickt zurück auf ihre Zeit als Hannah Montana

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 19.2.2026, 16:30 Uhr

