- Wie geht es nach Debatten um die Berlinale weiter? Eine Krisensitzung bringt nach Angaben des Kulturstaatsministers vorerst keine Entscheidung. In der Kulturbranche gibt es Rückhalt für Tricia Tuttle.
- Nach dem Rücktritt von Laurence des Cars übernimmt Christophe Leribault den Louvre als neuer Direktor. Das weltberühmte Museum steht nach Juwelenraub, Streiks und weiteren Missständen schwer unter Druck.
- Éliane Radigue ist in Paris mit 94 Jahren gestorben. Die französische Komponistin gilt als wichtige Wegbereiterin der elektronischen Musik.
Themen in diesem Liveticker
