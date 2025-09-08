 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Bern: Offener Brief fordert Absage von Marilyn-Manson-Konzert

Autor: 

08.09.2025, 01:16

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Manson-Konzert in der Berner Festhalle soll verhindert werden
  • Angst vor ICE-Razzien: Bad Bunny tritt nicht mehr in den USA auf
  • ESC 2026: Irland droht mit Boykott, wenn Israel dabei ist
  • Festival lädt Orchester wegen israelischem Dirigenten aus
  • Deutscher Fernsehpreis: Kaulitz-Brüder gewinnen gegen Heidi Klum
  • Verleihung der Schweizer Medienkunstpreise
  • Verschollen geglaubtes Rubens-Gemälde in Paris entdeckt
  • Das Chaplin-Museum in Corsier-sur-Vevey wird aufgekauft
  • Hogwarts-Szenenbildner Stuart Craig stirbt 83-jährig
  • Hohe Auszeichnung für den Roman «Verzauberte Vorbestimmung»

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 11.9.2025, 8:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)