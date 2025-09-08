Kultur
Gesellschaft & Religion
Inhalt
Kulturnews in Kurzform
-
Bern: Offener Brief fordert Absage von Marilyn-Manson-Konzert
Autor:
Am Ticker ist Tino Gerdesius
08.09.2025, 01:16
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Schock-Rocker Marilyn Manson sieht sich mit Vorwürfen sexuellen Missbrauchs und häuslicher Gewalt konfrontiert. Ein geplanter Auftritt Mansons in Bern ruft nun Politik und Kunstschaffende auf den Plan. Sie fordern die Absage des Konzerts. Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny startet im Dezember seine Welt-Tournee. Konzerte auf dem US-Festland wird es aber nicht geben – aus Sorge vor Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE. Der Gaza-Krieg überschattet den ESC 2026 bereits: Denn Irlands öffentlich-rechtlicher Sender wird jetzt deutlich: «Wenn Israel am ESC teilnimmt, sind wir raus.» Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
Manson-Konzert in der Berner Festhalle soll verhindert werden
Angst vor ICE-Razzien: Bad Bunny tritt nicht mehr in den USA auf
ESC 2026: Irland droht mit Boykott, wenn Israel dabei ist
Festival lädt Orchester wegen israelischem Dirigenten aus
Deutscher Fernsehpreis: Kaulitz-Brüder gewinnen gegen Heidi Klum
Verleihung der Schweizer Medienkunstpreise
Verschollen geglaubtes Rubens-Gemälde in Paris entdeckt
Das Chaplin-Museum in Corsier-sur-Vevey wird aufgekauft
Hogwarts-Szenenbildner Stuart Craig stirbt 83-jährig
Hohe Auszeichnung für den Roman «Verzauberte Vorbestimmung»
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 11.9.2025, 8:00 Uhr
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Kultur
Gesellschaft & Religion