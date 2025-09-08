- Barack Obama gewinnt seinen dritten Emmy. Der Ex-US-Präsident wurde für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokuserie «Our Oceans» in der Kategorie «Bester Erzähler» ausgezeichnet.
- Der britische Musiker Rick Davies war als Sänger, Pianist und kreativer Kopf der Pop-Rock-Band «Supertramp» bekannt. Nun ist er im Alter von 81 Jahren verstorben.
- Lady Gaga erhält den MTV Video Music Award als beste Künstlerin des Jahres.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Für Netflix-Doku «Our Oceans»: Obama holt seinen dritten Emmy
- Die Band ist unter anderem bekannt für «The Logical Song»
- MTV Music Awards: Diese Promis haben abgeräumt
- Lady Gaga ist beste Künstlerin des Jahres
- Dirigent Christoph von Dohnányi (95) verstorben