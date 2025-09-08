 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform «Bester Erzähler»: Barack Obama gewinnt Emmy für seine Stimme

08.09.2025, 01:16

  • Für Netflix-Doku «Our Oceans»: Obama holt seinen dritten Emmy
  • Die Band ist unter anderem bekannt für «The Logical Song»
  • MTV Music Awards: Diese Promis haben abgeräumt
  • Lady Gaga ist beste Künstlerin des Jahres
  • Dirigent Christoph von Dohnányi (95) verstorben

SRF 4, 8.9.2025, 12:00 Uhr

